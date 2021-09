Europei di volley: un’Italia giovane ma già matura, quella che ha battuto la Bulgaria ad Ostrava

Un’Italia giovane ma già matura, quella scesa in campo all’Ostravar Arena in Repubblica Ceca. Gli Azzurri al loro primo appuntamento davvero impegnativo, non deludono le aspettative. L’allievo supera letteralmente il maestro e Fefè De Giorgi batte Silvano Prandi, facendo quasi tutto bene e lasciando agli avversari della Bulgaria soltanto un set: 25-19, 25-18, 17-25, 25-12 il risultato finale.

Azzurri solidi e decisi, con una grande capacità di reazione ad Ostrava che portano il bottino dell’Italia agli Europei a tre vittorie su tre match giocati.

Il primo set: è stato caratterizzato dall’ottima organizzazione di gioco dei ragazzi di De Giorgi, che ha dimostrato compattezza anche nella fase muro-difesa che, ha messo in grande difficoltà i bulgari e ha invece permesso agli Azzurri di organizzare al meglio la fase di contrattacco. Primo set chiuso sul 25-19.

Nel secondo set: i bulgari ritrovano fiducia ed organizzazione rispondendo palla su palla e non concedendo mai un largo distacco, almeno fino al 18-14. Poi Giannelli e compagni prendono il largo fino a chiudere il set sul 25-18 per l’Italia.

Nel terzo set: la Bulgaria tenta il tutto per tutto e parte forte, sorprendendo gli Azzurri che ci mettono un po’ a trovare la quadra del cerchio e lasciano troppo margine agli avversari che staccano i nostri fino al 20-11. A quel punto il ct De Giorgi cerca di mettere un cerotto all'emorragia azzurra, cambiando la azzurro diagonale con l’inserimento di Sbertoli e Romanò. La cura ha qualche effetto ma non riesce a salvare il set. La Bulgaria chiude il terzo con il punteggio di 25-17.

La partita a questo punto sembra in bilico, ma la formazione tricolore scende in campo con tutta l’intenzione di chiudere il match, trascinata da un ottimo Alessandro Michieletto. Azzurri che prendono la rincorsa e si è portano sul 14-7. E’ questo forse il punto di rottura nella psiche della Bulgaria che si spegne lasciando che il quarto set si chiuda in scioltezza per gli uomini di De Giorgi sul 25-12.

Oggi riposo per l’Italvolley: si torna in campo domani, mercoledì 8 ancora alle 15.45 contro la Slovenia.