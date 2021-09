Scontro auto-moto ad un incrocio. Un 40enne thienese in prognosi riservata

E’ stato trasportato in codice rosso al più vicino ospedale il motocilista rimasto seriamente ferito in seguito a un incidente avvenuto a Schio nel pomeriggio di lunedì, verso le 16. Il forte impatto si è verificato all’altezza dell’incrocio tra viale Venezia e via Milano, proprio di fronte allo stabile che ospita la moschea. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, sbalzato malamente sull’asfalto e soccorso in regime di massima urgenza da una squadra sanitaria del Suem giunta dal polo di Santorso.

L’uomo ferito in maniera grave è stato ricoverato nel centro medico “Alto Vicentino”, accolto in pronto soccorso per cure e accertamenti diagnostici. La prognosi è mantenuta riservata, nella speranza di scioglierla nelle prossime ore salvo complicazioni. Si tratta di un 40enne di Thiene.

Le iniziali di quest’ultimo, rese note dal comando di polizia locale con sede a Schio giunto sul posto in pochi minuti, sono K.G. Il centauro viaggiava da Magrè in direzione nord, verso Torrebelvicino, a bordo di una moto di marca Kawasaki. Arrivato all’altezza dell’incrocio con la laterale di destra (via Milano) è avvenuta la collisione con una Peugeot 206 condotta un 44enne scledense.

Per A.M., l’automobilista scledense che ha subito prestato soccorso al ferito a terra, non ci sarebbe stata nessuna conseguenza sul piano fisico. Per i rilievi sul sinistro stradale e la regolazione del traffico, intenso vista l’ora, sono intervenute tre pattuglie del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino. Il traffico è stato dirottato nelle prime fasi su un’unica corsia a marcia alternata, fino alla rimozione dei mezzi incidentati e al ripristino della circolazione.