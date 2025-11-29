F1, a Losail Piastri vince la sprint. Disastro Ferrari

A Losail, in Qatar, Oscar Piastri prova a rilanciare le sue chances iridate vincendo dalla pole position la Sprint, davanti a George Russell su Mercedes e al suo compagno di squadra Lando Norris. La gara della Ferrari è da dimenticare: Lewis Hamilton scatta dai box e chiude diciassettesimo, Charles Leclerc parte male dalla quinta fila, commette subito un errore e non va oltre la tredicesima posizione al termine di una prova incolore.

Ovviamente soddisfatto Piastri: “Finora il weekend è filato via liscio con la pole e la vittoria nella Sprint. Sono molto contento ma non è finita. Questo circuito è molto diverso dagli ultimi, è una pista da alta velocità e da grip. In realtà per me negli ultimi GP le cose erano andate storte per me, non era tanto una mancanza di passo. Questa pista poi mi piace da sempre. In qualifica devo solo sfruttare le qualità della mia macchina. È solo questione di fine tuning, non dobbiamo stravolgere nulla”.

Max Verstappen ancora fiducioso nella rincorsa al capo classifica: “Dobbiamo a tutti i costi sistemare il saltellamento e il sovrasterzo: non ho aderenza sull’anteriore e sulle curve lunghe di questo tracciato la macchina non gira. Le proveremo tutte, se risolviamo questi problemi potremmo essere più vicini. Oggi però non ne avevo proprio per sfidare quelli davanti a me”.