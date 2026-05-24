F1, Canada: Russell si prende sprint e pole, Antonelli ringhia

Gran Premio del Canada nel segno della Mercedes di George Russell. Quella di Montreal è tra le sue piste preferite e si vede: il pilota inglese dopo aver vinto la gara Sprint si prende anche la pole position. Secondo crono per il suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, battuto per soli 68 millesimi. Seconda fila tutta McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri. Male le due Ferrari: quinto tempo per Lewis Hamilton, addirittura ottavo per Charles Leclerc. In precedenza, la gara Sprint aveva regalato emozioni fino all’ultimo giro con un Kimi Antonelli in versione Gilles Villeneuve spericolato ma che alla fine, anche per alcuni suoi comprensibili errori dovuti alla giovane età e alla mancanza di esperienza, chiude ai piedi del podio.

Russell pigliatutto nel sabato di Montreal: la sprint. Il britannico scatta bene dalla pole e rimane al comando fino alla fine. Piazza d’onore per Lando Norris su McLçaren. Quarto posto per Oscar Piastri con l’altra monoposto color papaia. In ritardo le due Ferrari: quinta e sesta posizione per Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con quest’ultimo che subisce due sorpassi al penultimo giro. Settimo un anonimo Max Verstappen con la Red Bull; alle sue spalle l’ottimo rookie Arvin Lindblad della Racing Bulls che si aggiudica l’ultimo punto iridato in palio.

Cosa ci ha detto questa gara Sprint di Montreal in vista del GP? Innanzitutto ci ha detto che le modifiche apportate sulle due Mercedes per superare il problema partenza hanno funzionato. Al via, sia Russell che Antonelli sono scattati benissimo facendo subito il vuoto, salvo poi assistere al deciso ritorno degli inseguitori. Ecco, questa corsa ci ha anche detto che si sta riducendo il gap tra Mercedes e McLaren in pista grazie al nuovo pacchetto introdotto dalla scuderia britannica. Una gran bella notizia che renderà le prossime gare ancora più combattute e spettacolari. Insomma, le prime due della classe crescono, il Cavallino Rampante, invece, continua a non trovare la quadra.

La Sprint nel dettaglio. Duello in casa Mercedes con Antonelli indemoniato. Però, i due attacchi a breve distanza sferrati al compagno di squadra Russell al sesto dei ventitré giri, mettono in difficoltà Kimi che si innervosisce accusando Russell di averlo ostacolato e viene subito invitato via radio dal boss Toto Wolff a lasciar perdere le polemiche e a concentrarsi sulla guida. In tutto questo, il pilota italiano incassa pure il sorpasso di Lando Norris. Successivamente, Kimi va lungo nel tentativo di sorpassare il campione del mondo nello stesso punto dell’attacco a Russell e deve accontentarsi del terzo posto. Russel il tal modo rosicchia punti iridati ad Antonelli che ora guida la classifica piloti con 106 punti, il pilota inglese è a 88. Ma Kimi è carico e scatenato.

Lando Norris; Oscar Piastri; Lewis Hamilton; Charles Leclerc