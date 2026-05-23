Recuperati due escursionisti sul Vajo Ghimbalte

Recuperati nel pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio, nel territorio di Recoaro Terme due escursionisti scesi nel Vajo Ghimbalte, dopo aver perso il sentiero. I due amici padovani di 35 e 37 anni, usciti dal Vajo Scuro, al momento di rientrare al Rifugio Scalorbi sono arrivati in vetta a Cima Lovaraste. Da lì hanno invece imboccato una traccia sul versante sud e sono scesi fino a rimanere bloccati in un ripido bosco sopra un salto di roccia.

Attivato dai Carabinieri di Valdagno, che hanno ricevuto la richiesta di aiuto, il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno si è messo in contatto con i due, riuscendo a capire il luogo dove si trovavano e a ricevere delle coordinate sommarie.

Attorno alle 18 una squadra si è avvicinata al Rifugio Battisti con i mezzi per poi prendere il sentiero per il Vajo Scuro e deviare per la base del Vajo Ghimbalte, da dove hanno chiamato a gran voce gli escursionisti, che hanno risposto. I soccorritori sono quindi saliti sopra di loro, per raggiungerli calandosi una ventina di metri. Una volta assieme, li hanno assicurati e calati a loro volta dalla parete di roccia per una trentina di metri. Arrivati sul ghiaione sottostante, il gruppo è tornato a ritroso sul sentiero. I due escursionisti sono stati quindi accompagnati alla loro macchina.

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