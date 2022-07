Formula 1, Austria: Sprint a Verstappen davanti alle Ferrari

. Max Verstappen non concede nulla: è sua la Sprint, davanti ai ferraristi Leclerc e Sainz. L'olandese scatta in modo perfetto e fa una corsa in solitaria; alle sue spalle nella battaglia tra le due Ferrari la spunta il pilota monegasco. Quarto Russell con la Mercedes. Solo 8° Hamilton.

Dominio Red Bull. Verstappen ha dominato i ventitré giri della gara, controllando le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno dato vita ad un paio di duelli interni (sorpasso dello spagnolo e risposta del monegasco). Quinto Sergio Perez, autore di una grande rimonta dalla settima fila con l'altra Red Bull. Sesto Esteban Ocon con la Alpine.

Una gara travagliata. La Alpine di Alonso non si avvia al giro di ricognizione e i suoi meccanici lo spingono in corsia box. Alla fine del giro invece si spegne la power unit Ferrari dell’Alfa Romeo di Zhou. Via cancellato e nuovo giro di formazione. Il cinese parte dalla pitlane. Verstappen prende subito il comando. Sainz supera Leclerc alla prima staccata ma già nel corso del primo giro il monegasco si riprende la seconda posizione.

Duello in casa del Cavallino Rampante. Al settimo giro Sainz attacca e supera Leclerc che poi recupera nuovamente il secondo posto, mentre Verstappen allunga. Perez supera le due Haas e sale in sesta posizione, poi raggiunge e supera anche Ocon e mette nel mirino Russell. Vettel finisce fuori per un contatto con Albon ma riesce a tornare in gara.

La classifica generale. Verstappen sale a 189 punti, portando a 38 lunghezze il vantaggio sul proprio compagno di squadra Perez (151) e a 44 quello su Leclerc (145). Il monegasco guadagna un punto su Sainz che è a 133. Dopo il primo passaggio a vuoto stagionale di Silverstone, Russell torna a muovere la propria classifica: 116 punti, ventidue in più del compagno di squadra Hamilton (94).

Tag: Ferrari, Formula 1, Verstappen, Austria, Leclerc, Sainz, Red Bull