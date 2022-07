Scivola al rientro dopo la scalata al Baffelan. Soccorritori in aiuto a un 37enne in difficoltà

Un ruzzolone pericoloso a valle per circa una quindicina di metri e qualche ammaccatura da far valutare in ospedale, ma è andata tutto sommato bene a un escursionista vicentino di 37 anni, recuperato nel primo pomeriggio di oggi dal team di Soccorso Alpino che staziona nei dintorni di Rifugio Campogrosso sotto il Monte Baffelan.

Il 37enne insieme ad alcuni compagni di scalata aveva concluso con successo l’ascesa sulle rocce, e stava facendo rientro attraverso una via più agevole. E’ bastato mettere un piede in fallo, però, per perdere l’equilibrio e rischiare di farsi davvero male, se non peggio, dopo aver “rimbalzato” tra le rocce.

Alle 14 gli amici hanno dato l’allarme dopo averlo raggiunto e confortato, verificando che le sue condizioni non fossero così gravi da impedirgli di muoversi. Per A.D.M. – queste le iniziali dello scalatore di Valdagno – è stata necessaria una prima assistenza per verificare le sue condizioni fisiche, in particolare per un sospetto trauma ad una spalla.

I due soccorritori che hanno raggiunto la comitiva hanno sorretto l’uomo fino al luogo di posteggio del fuoristrada in dotazione, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso per gli accertamenti medici richiesti.