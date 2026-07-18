Formula 1, Kimi Antonelli in pole in Belgio. Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton quinto

Antonelli si è esaltato nell’ultimo giro del Q3, rifilando dei distacchi considerevoli ai competitor e guadagnandosi la prima posizione in griglia per domani davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Retrocesso dal 3° al 13° posto Lando Norris per aver montato la quarta centralina della stagione sulla sua McLaren, quindi vengono promossi George Russell in terza piazza con la Mercedes a mezzo secondo dal compagno di squadra e Charles Leclerc quarto con la Ferrari davanti all’altra Rossa di Lewis Hamilton.

“E’ grandioso essere in pole – ha detto Antonelli – non è stata una sessione molto lineare, la pista è cambiata parecchio, ma siamo migliorati di giro in giro e abbiamo portato a casa la pole-position. Domani però è un altro giorno, avrò Max che mi partirà accanto, sarà importante partire bene per essere davanti in curva 5. Poi Antonelli ha aggiunto: “Il giro è stato buono, sono migliorato tanto nel secondo settore, c’era qualcosina da migliorare, ma è stato un giro pulito. Domani bisognerà avere un bel passo, il degrado sarà grande, ma noi daremo di tutto per trarre il massimo dalla nostra performance; sarà una gara molto divertente”.

Il commento di Lewis Hamilton: “I ragazzi hanno fatto un lavoro mega per riparare i danni dopo la FP3 – ha detto il ferrarista – La macchina era fantastica e mi sentivo davvero fiducioso. Non staremmo lottando per la pole perché penso che la Mercedes sia semplicemente troppo veloce, ma sicuramente penso che avremmo potuto essere con la macchina che avevamo in FP3 terzi o qualcosa del genere”.