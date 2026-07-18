Messo in sicurezza il campanile di Piana: tolta la croce a rischio caduta
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È stato realizzato questa mattina, sabato 18 luglio, l’intervento per la messa in sicurezza dell’area circostante il campanile di Piana a Valdagno, la cui croce era a rischio caduta dopo il maltempo di ieri mattina, 17 luglio e che aveva richiesto la chiusura del transito veicolare per il tratto della via sottostante l’edificio, vietando pure per motivi di sicurezza il transito ai pedoni.
Vista l’altezza della struttura, è stato necessario l’intervento con una piafforma di circa 50 metri per poter togliere dalla sommità del campanile la croce danneggiata dal maltempo e a rischio caduta. La strada è stata quindi riaperta al transito in mattinata.
L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare pubblicamente la parrocchia, alle imprese e a tutti i tecnici che hanno contribuito a ripristinare la viabilità in tempi brevi, limitando così i disagi alla comunità.
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