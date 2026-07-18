Messo in sicurezza il campanile di Piana: tolta la croce a rischio caduta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

messa in sicurezza dell’area circostante il campanile di Piana a Valdagno, la cui l transito veicolare per il tratto della via sottostante l’edificio, vietando pure per motivi di sicurezza il transito ai pedoni. È stato realizzato questa mattina, sabato 18 luglio, l’intervento per ladell’area circostante illa cui croce era a rischio caduta dopo il maltempo di ieri mattina , 17 luglio e che aveva richiesto la chiusura deveicolare per il tratto della via sottostante l’edificio, vietando pure per motivi di sicurezza il transito ai pedoni.

Vista l’altezza della struttura, è stato necessario l’intervento con una piafforma di circa 50 metri per poter togliere dalla sommità del campanile la croce danneggiata dal maltempo e a rischio caduta. La strada è stata quindi riaperta al transito in mattinata.

L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare pubblicamente la parrocchia, alle imprese e a tutti i tecnici che hanno contribuito a ripristinare la viabilità in tempi brevi, limitando così i disagi alla comunità.