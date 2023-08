Futuro Azzurro, Spalletti sarà il nuovo CT. Accordo a un passo con l’ex tecnico del Napoli

Ormai non ci sono più dubbi, anche se resterebbero da risolvere gli ultimi dettagli relativi alla – famosa – clausola che il tecnico toscano ha in essere col Napoli.quando aveva già deciso per l'addio; clausola che avrebbe costretto l'allenatore a pagare quella cifra qualora avesse firmato per un'altra squadra nel corso dell'anno, rinunciando dunque a quel “riposo” che gli era stato concesso.

La firma di Spalletti è prevista per domani. Al massimo domenica. Comunque – come detto -sarà lui il nuovo CT della nazionale. Nei giorni scorsi Gravina e Spalletti hanno affrontato tutti i temi caldi della trattativa e il presidente federale ha trovato disponibilità e grande entusiasmo da parte del tecnico. Si è affrontata la questione del ruolo di supervisore del “blocco” nazionali e si è scelto di procedere lungo la strada che era stata tracciata con Mancini. Così come si è toccato il tema dello staff che affiancherà il CT, a cominciare dal suo vice Marco Domenichini.

Compito di Spalletti come nuovo selezionatore degli Azzurri sarà riportare entusiasmo, prima di tutto. Quello stesso entusiasmo che si era creato con Mancini in panchina quando la Nazionale aveva vinto l'Europeo del 2021. Lo stesso entusiasmo che però si è perso quando è mancata la qualificazione ai mondiali in Qatar. Sta a Spalletti ora ritrovarlo.