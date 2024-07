La tennista Jasmine Paolini vince la prima partita alle Olimpiadi e avanza nel tabellone

Jasmine Paolini conquista la prima vittoria olimpica in singolare della sua carriera: la finalista del Roland Garros e di Wimbledon batte la n° 96, la romena Ana Bogdan, con il punteggio di 7-5 6-3. La tennista italiana di punta domani sarà impegnata con Sara Errani nel torneo di doppio femminile. Oggi, dopo un inizio difficile contro un’avversaria aggressiva e attenta nei primi giochi del match, ha ripreso in mano le redini superandola in due set per approdare al secondo turno.

Nel primo scontro diretto tra le due tenniste Bogdan aveva innestato subito il turbo salendo 4-1 e servizio a favore, in vantaggio di due break. Jasmine forse ha patito l’emozione e il peso delle aspettative: è n° 4 del tabellone olimpico e dopo il forfait di Jannik Sinner le speranze italiane si concentrano soprattutto sul suo percorso a Parigi. Poi la rimonta per far proprio il primo set grazie a un parziale di sei giochi a uno e un secondo round più agevole. Si è giocato nonostante la pioggia, grazie alla copertura del campo centrale del Roland Garros, sede del torneo olimpico.

Al secondo turno sale il livello di difficoltà. Di fronte all’italopolacca o la giovane di talento Mirra Andreeva (1-1 nei precedenti ma battuta in semifinale proprio a Parigi due mesi fa) o Magda Linette, che rappresenta proprio la Polonia insieme alla favorita Iga Swiatek, anche lei già al secondo turno. Al termine della partita d’esordio Paolini ha detto: “cercheremo di organizzarci al meglio, se domani dovrò giocare il doppio imposterò la mia giornata al meglio per gestirmi”.

Poi testa alla prossima rivale: “Le ho affrontate entrambe e come sempre non bisognerà distrarsi, oggi ho giocato indoor e mi sono trovata abbastanza bene, giocare l’Olimpiade è particolare entrano in gioco tanti fattori, ma io cercherò di prendere tutto con l’atteggiamento giusto. Un passo dopo l’altro”.