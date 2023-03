Lorenzo Sonego brilla a Miami e batte Tiafoe. Attesa per Sinner e Trevisan

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Da Miami in Florida arrivano buone notizie per i colori azzurri. Un superlativo Lorenzo Sonego ha battuto nel terzo turno del Masters 1000 l’americano Frances Tiafoe n.14 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-4. Prossimo avversario del piemontese sarà il 24enne argentino Francisco Cerundolo, n.31 al mondo che, a sorpresa, ha avuto la meglio sul canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie n.5.

Dunque Tiafoe si conferma avversario alla portata per Lorenzo che lo aveva già battuto in Finale di Coppa Davis a Malaga dell’anno passato. Sonego è tornato a brillare con aggressività e concentrazione. L’arrivo della pioggia nel secondo set non lo ha distratto, sebbene i ritmi siano scesi. Le condizioni rapide del campo della Florida sono nelle corde di Sonego che conquista il break nel quarto gioco del primo set, travolgendo Tiafoe con i suoi colpi.

Lo statunitense soffre il pressing da fondo dell’italiano ed è costretto a salvare un set-point nell’ottavo gioco, per poi capitolare nel nono. Con grande maturità il nostro portacolori non si è lasciato sfuggire la qualificazione agli ottavi di questo torneo, per la seconda volta negli ultimi tre anni. Un risultato che proietta l’azzurro nella top-50 nel ranking ATP, al n.47. Nel secondo set Lorenzo è bravissimo a sfruttare il vantaggio psicologico e di punteggio. Sonego, infatti, archivia la pratica senza concedere palle break nel confronto, con il punteggio di 6-4.

E oggi ancora fari puntati sul torneo di Miami dove Jannik Sinner nella notte gioca il suo ottavo di finale contro il russo Andrey Rublev. Anche Lorenzo Sonego e Martina Trevisan cercheranno di proseguire nel loro percorso: il piemontese come detto, sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo, mentre la toscana disputerà il suo primo quarto di finale di un 1000 contro la vincitrice del torneo di Indian Wells e, finalista agli Australian Open, Elena Rybakina.