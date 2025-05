Roland Garros, a Parigi il sorteggio: Sinner sfida Rinderknech al debutto

Un appuntamento atteso per l'altoatesino che, dopo la sconfitta in finale a Roma contro Carlos Alcaraz, vuole tornare ad alzare un trofeo. E Parigi è l'occasione giusta. Nella capitale francese si è svolto il sorteggio, un tabellone che nasconde diverse insidie per il n. 1 al mondo. Sinner, infatti, ha pescato dal suo lato le teste di serie più alte: l'azzurro potrebbe incrociare Draper ai quarti, poi uno tra Zverev e Djokovic in semifinale. Prima di quel round, sul cammino di Sinner potrebbe esserci Davidovich Fokina al 3° turno e uno tra Rublev e Fils negli ottavi di finale.

Cambia qualcosa invece nella parte bassa del tabellone, con Lorenzo Musetti che debutterà contro un qualificato o un lucky loser. Il carrarino potrebbe incrociare Rune agli ottavi, poi il possibile quarto di finale con Fritz e la semifinale con Alcaraz. Lo spagnolo, campione in carica a Parigi, esordirà contro Kei Nishikori e al 2° turno può incontrare Luca Nardi che dovrà prima superare il debutto con Marozsan. Tra gli altri italiani in gara, spiccano diversi primi turni: Arnaldi-Auger Aliassime, Sonego-Shelton, Bellucci-Draper e Darderi-Korda. Cobolli attende un qualificato o lucky loser mentre Passaro affronterà l'olandese De Jong

Intanto si interrompe ai quarti il cammino di Matteo Arnaldi all'Atp 250 di Ginevra. Il tennista azzurro cede a Novak Djokovic, permettendo al servo di festeggiare al meglio il suo 38esimo compleanno. Per Djokovic doppio 6-4 in un'ora e 38 minuti di gioco. È la “vendetta” di Nole che un mese dopo il ko con il ligure a Madrid si è preso la rivincita, giocando una buona partita soprattutto nei momenti chiave. Qui è mancato Arnaldi che ha commesso qualche errore di troppo, sia nell'ultimo game del primo set che nella fase centrale del secondo set, quando era avanti di un break.