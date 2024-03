Miami: Dimitrov batte Alcaraz. Super chance per Sinner di diventare il numero 2

da parte del bulgaro Grigor Dimitrov. Sul cemento della Florida il 32enne n.12 al mondo è riuscito infatti a eliminare ai quarti il n.2 del ranking con il punteggio finale di 6-2 6-4.

Il match. Partita che trova un vero equilibrio solo nel secondo set, dopo un primo parziale in cui Dimitrov strappa il servizio due volte a un Alcaraz apparso falloso, nervoso e incapace di reagire ai colpi di magia del rivale. Dopo il 6-2 iniziale, lo spagnolo cerca di rimettersi in partita, recupera un break di svantaggio ma sul 4-5 perde la battuta per la quarta volta e cede in un’ora e 32′ di gioco.

Dimitrov raggiunge così il tedesco Alexander Zverev che ha sconfitto Fabian Marozsan. L’ungherese, che aveva fatto fuori due tra i favoriti come Holger Rune e l’australiano Alex De Minaur, viene battuto con i parziali di 6-3, 7-5 dal n°4 del seeding che conquista la sua seconda semifinale a Miami.

La vittoria di Dimitrov è un grande assist per Sinner. Con l’eliminazione da Mami, Alcaraz si ferma a 8.645 punti mentre Sinner ne ha 8.110. Per superare lo spagnolo, a Jannik servono dunque i 1.000 punti che spettano al vincitore del torneo mentre i 650 della finale non sarebbero sufficienti.

Quello tra Sinner e Medvedev è ormai un classico del tennis. La semifinale si giocherà questa sera non prima delle ore 20 sul Centrale dell’Hard Rock Stadium. I due campioni scenderanno in campo in quello che potrà essere un remake o una rivincita della finale dello scorso anno sempre all’Hard Rock Stadium e vinta da Daniil in due set. I due si rivedono due mesi dopo la finale degli Australian Open che ha regalato a Sinner il primo Slam in carriera. Per l’azzurro è la terza semifinale a Miami, la seconda per il rivale. Sarà l’11° confronto tra i due: la bilancia attualmente pende a favore del russo che, tuttavia, non batte Jannik proprio dalla finale di Miami 2023.

Gli altri match. Alle 24 la seconda semifinale tra Zverev e Dimitrov. A seguire ancora Italia, con Jasmine Paolini e Sara Errani a caccia della finale nel doppio femminile contro le statunitensi Kenin/Mattek-Sands.