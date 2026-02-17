Milano – Cortina, Flora Tabanelli vola nel cielo di Livigno: storico bronzo nel Big Air

E’ l’Olimpiade del tutto o niente. Dopo l’impresa di Federica Brignone, oro bis a dieci mesi da un bruttissimo infortunio,. A diciotto anni, l’atleta bolognese, al suo esordio ai cinque cerchi, conquista un meraviglioso, la prima medaglia tricolore della storia di questo sport. Davanti a lei solo la canadese Megan Oldham, oro, e la cinese Eileen Ailing Gu, argento. E lo fa con ununa lesione rimediata lo scorso novembre nel corso di un allenamento in Austria. Ma che non le impedisce di volare dalla rampa gigante del Livigno Snow Park.

“Non riesco a crederci – ha ammesso Tabanelli – spero che questo risultato sia di ispirazione ai ragazzi che si approcciano alla mia specialità. Per me è un sogno che si realizza, sono arrivata in finale con la voglia di dare tutto: ho provato un salto, il 1620 all’ultima run, che forse avrò fatto due volte lo scorso anno in tutto. Non lo sentivo sicuro come salto, ma volevo tentare il tutto per tutto perché se non si fa così a una finale olimpica, quando lo si fa?”.

Il palmares dell’azzurra, arrivata ai Giochi con il fratello maggiore Miro, anche lui sciatore freestyle, è quello di una ragazza che nel cielo ha imparato a volteggiare molto presto: Flora è campionessa iridata in carica di big air, nonché detentrice del globo di cristallo generale e della specialità big air e campionessa olimpica giovanile di Gangwon 2024. A questi titoli, ora se ne aggiunge un’altro, il più speciale della sua carriera appena iniziata.

Con il bronzo di Tabanelli l’Italia sale a 23 medaglie conquistate a questi Giochi olimpici invernali. Superato il record di 20 di Lillehammer del 1994. È la decima disciplina a medaglia: siamo a -1 uno dal record assoluto (Stati Uniti nel 2018).