Moto GP, Ducati super Le Mans. Martin davanti a tutti nella Sprint Race

Un sorprendente Jorgetrionfa nella Sprint Race di, tornando a vincere in MotoGP a quasi due anni di distanza dall’ultima volta. Lo spagnolo del team Pramac parte forte dalla quinta piazza, si incolla alla Ducati di, lo passa e prende il largo tagliando il traguardo in solitaria. A quasi due secondi da lui la Ktm di Brad Binder, che si conferma specialista delle Sprint, mentredopo un lungo duello con la Honda del rientrante Marc Marquez.

Una grande Ducati. Giornata da ricordare per la Ducati che mette cinque moto nelle prime sette posizioni, regalando a Martin il suo secondo successo nella classe regina dopo quello del GP di Stiria dell’agosto 2021. Siamo comunque alla Sprint Race (la gara ufficiale è in programma domenica 14 maggio), ma il dominio e lo spettacolo non sono mancati. Da brividi la battaglia tra Bagnaia e Marquez, tornato a combattere in pista dopo il lungo stop per infortunio. Il testa a testa tra i due favorisce l’allungo di Binder al secondo posto e alla fine vede la Desmosedici del campione del Mondo in carica avere la meglio.

Le altre inseguono. Per una Ducati spettacolare, ci sono Honda e Yamaha costrette a inseguire. Nakagami e Rins tagliano il traguardo al 10° e 11° posto, mentre l’altra Hrc di Mir è solamente 14esima. Chiude al 13° posto Franco Morbidelli con la sola M1 superstite, dopo la rovinosa caduta di Fabio Quartararo a quattro giri dalla fine. Cadute anche per le Ktm di Miller, Folger e Fernandez, ultimi due posti invece per gli italiani in pista come sostituti degli infortunati Oliveira e Bastianini: 16° Petrucci con la Ducati ufficiale, 17° Savadori con l’Aprilia RNF.