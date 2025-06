Europei di basket: le Azzurre si arrendono al Belgio e si giocano il bronzo con la Francia

Si infrangono contro il Belgio le speranze della Nazionale femminile di basket di giocarsi una finale agli Europei dopo 30 anni. A Riga, le ragazze di coach Andrea Capobianco sono andate vicinissime all’impresa, protagoniste di una rimonta straordinaria nell’ultimo quarto grazie a un parziale di 17-0, ma il 64-66 finale concede alle fiamminghe il pass della finale contro la Spagna.

Le Azzurre non devono mollare. C’è ancora spazio per un pezzo di sogno. L’Italbasket può ancora sperare nel bronzo, contro la Francia. Il match è in programma domenica 29 alle 16.30 italiane. Le francesi arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta a sorpresa contro la Spagna, con tanto di tiro libero sbagliato da Rupert a meno di 1″ dalla fine per mandare la gara al supplementare.

La semifinale è comunque un risultato molto importante per l’Italia, che non arrivava a questo traguardo degli Europei dal 1995: questa partita era la più importante degli ultimi 30 anni per la nazionale femminile. Sempre domenica l’Italia giocherà la finale per il terzo e il quarto posto contro la Francia.

La gara. Buono l’approccio delle Azzurre è stato quello giusto, con Costanza Verona che mette a segno i primi quattro punti del match. Il Belgio punta sulle peculiarità dei singoli e l’Italia riesce a rispondere colpo su colpo chiudendo il primo quarto avanti 20-17. Il secondo parziale riparte con lo stesso copione del precedente ma nei minuti finali le ragazze di Thibault alzano il livello del gioco fino al break di 1-8 che manda le squadre all’intervallo lungo sul punteggio di 33-40. Dopo 20 minuti l’Italia sta prevalendo 19 a 17 grazie soprattutto alla fase offensiva, mentre la precisione dall’arco latita e le fiamminghe ne approfittano, chiudendo il terzo quarto con il massimo vantaggio di 14 punti. L’italia però non molla e canestro dopo canestro, si arriva al clamoroso parziale di 17-0 nei che riporta lo scontro in parità. La gara a questo punto diventa soprattutto mentale e l’esperienza del Belgio fa la differenza.

Arrivare a giocarsi il bronzo è comunque un ottimo traguardo nel percorso tracciato da coach Capobianco e dal suo staff. La Nazionale sta acquisendo carattere e personalità grazie sia a talenti eccezionali come Cecilia Zandalasini, ma anche a giocatrici che finora si erano fatte notare meno, ma che in questo torneo hanno dimostrato di esserci nei momenti giusti.

Il Belgio del resto partiva come favorito per questa semifinale, grazie alla presenza della strepitosa Emma Meesseman ed è comunque una squadra che da anni compete ai livelli più alti. La finale con le spagnole sarà un remake di quella del 2023.