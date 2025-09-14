Moto GP, Marc Marquez vince a Misano: è a un passo dal titolo

Dopo la caduta nella Sprint di ieri, Marc Marquez ha ripreso il suo cammino trionfale con la vittoria al Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 16esima prova del mondiale che, con tutta probabilità, lo incoronerà vincitore al prossimo appuntamento, tra due settimane, a Motegi, in Giappone. Il campione della Ducati ha 182 punti di vantaggio sul fratello Alex, oggi arrivato terzo. A questo punto, ottenendo soli tre punti in più di lui a Motegi, eguaglierà Valentino Rossi, con i famigerati nove titoli mondiali in bacheca.

Marquez ha dunque conquistato la 99esima vittoria in carriera. Partito quarto in griglia, allo scattare del verde ha superato la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati Gresini di suo fratello Alex, infilandosi dietro a Marco Bezzecchi che era partito dalla pole position. Il riminese ha provato a resistergli ma appena ha commesso un errore di traiettoria è stato superato al 12esimo giro dallo spagnolo, il quale ha continuato a spingere guidando con attenzione per portare a casa la sua undicesima vittoria stagionale, oltre alle 14 nelle gare sprint.

“Ho dato tutto quello che avevo. Dopo l’errore di ieri, oggi ero ancora più concentrato – ha commentato Marquez a fine gara -. Ho seguito Bezzecchi finché non ha fatto un errore e ho preso il comando”. Grandi parole di stima comunque per il collega piazzatosi secondo: “Marco è stato strepitoso, non mollava mai e ho dovuto restare sempre concentrato. Inoltre, sentivo anche un po’ di pressione extra, perché per Ducati era importante vincere anche il secondo gran premio dell’anno in Italia”. Grande festa ai box Ducati visto che subito ai piedi del podio si sono piazzati i portacolori della Ducati VR46, Franco Morbidelli quarto e Fabio Di Giannantonio quinto, con un’altra Desmosedici, quella di Fermin Aldeguer (team Gresini) ad occupare la sesta piazza.

In questo contesto, si è però confermata la crisi che sta colpendo Francesco Bagnaia. Anche questo fine settimana si è chiuso per lui in modo amaro: partito ottavo, il suo peggior piazzamento in griglia a Misano, Bagnaia ha fatto ancora peggio del 13esimo posto di ieri, scivolando fuori pista al decimo giro. L’Aprilia ha ottenuto un altro bel risultato e Bezzecchi si è confermato un combattente e un vincente. “Abbiamo fatto un passo incredibile. Siamo stati super competitivi tutto il weekend: una vittoria e un altro podio – ha commentato il riminese -. È stato molto bello. Volevo vincere, con tutto me stesso ma la Ducati è ancora avanti. Riuscire ad essere così veloci fino alla fine con le gomme per loro è normale, per noi mica tanto”.

A questo punto ai piloti spettano due settimane di stop, poi la Rossa di Borgo Panigale e Marquez cercheranno di prendersi il titolo. A guastare la festa potrebbe essere solo Alex Marquez: “Sono l’unico che può ancora contendere il titolo a mio fratello – ha dichiarato – ma Giappone e Indonesia non sono le mie piste preferite. Comunque – ha concluso – già arrivare secondo nel mondiale sarà un grandissimo risultato”.

Intanto, va segnalato un record per il Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini: mai tanti spettatori insieme sul circuito di Misano adriatico, con la bellezza di 174.821 presenze nei tre giorni di gare. I numeri superano il precedente primato di 163.000 appassionati archiviato nel 2024. Un risultato coincide con l’annuncio del rinnovo dell’accordo tra Dorna Sports e i promotori per altri cinque anni, dal 2027 al 2031. L’evento genera un indotto superiore agli 85 milioni di euro, secondo i dati 2024. La partnership coinvolge Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna e comuni della Riviera. La presenza della MotoGP a Misano è garantita dal 2007 con una crescita costante del pubblico: dagli 80mila spettatori del debutto ai numeri record di quest’anno.