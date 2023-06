MotoGP, Germania: pole di Bagnaia, Sprint Race a Martin

Sachsenring, Gran Premio di Germania classe MotoGP: la pole position a Francesco Bagnaia, la Sprint Race a Jorge Martin. Sono state qualifiche ricche di colpi di scena e disputate su un asfalto asciutto, ma reso insidioso dalla pioggia caduta nella mattina. Il campione del mondo Ducati ha chiuso con il tempo di 1’21″409 dopo una serie di giri cancellati. Cancellati dei giri anche ad altri piloti per numerose cadute nel finale. In prima fila con Pecco partiranno: Luca Marini su Desmosedici del team VR46 e Jack Miller con la Ktm; entrambi a meno di un decimo dal leader. Seconda fila tutta Ducati con Johann Zarco, Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

La Sprint Race in terra tedesca parla spagnolo. Splendida prova di Jorge Martin: il centauro della Ducati Pramac infatti si impone con autorevolezza, rifilando 2″4 di distacco a Pecco Bagnaia che poco prima aveva centrato la pole, e 3″2 alla Ktm di Jack Miller. Bravo Luca Marini; il fratello di Valentino Rossi quarto dopo una strenua resistenza contro Brad Binder, sesto alle spalle di Johann Zarco che lo passa proprio nell’ultimo giro. Settima piazza per un anonimo Marco Bezzecchi; nona posizione per l’Aprilia di Aleix Espargaro. In crisi invece Marc Marquez (11°), e Fabio Quartararo (13°).

La Sprint Race nel dettaglio. È stata una manovra straordinaria per tempismo e audacia, a favorire il successo di Jorge Martin protagonista di una prestazione scintillante. Al quarto giro il pilota spagnolo, in uscita della famigerata curva Waterfall, si butta all’interno con le ruote sul cordolo, per passare in un colpo solo Bagnaia e Miller in aperta battaglia tra loro fin dalla partenza.

Il momento decisivo della gara. È proprio in quel momento che Martin coglie l’attimo e prende l’abbrivio decisivo, involandosi con ritmo insostenibile per tutti fino alla bandiera a scacchi. Per Jorge Martin si tratta del secondo successo dell’anno nella Sprint Race, dopo quello ottenuto a Le Mans. Con questi punti l’iberico sale a -21 dal leader della classifica piloti Francesco Bagnaia. Dal canto suo, Pecco disputa una gara intelligente, sgomitando in avvio con un tenace Miller per poi prendersi saggiamente il miglior piazzamento possibile.

