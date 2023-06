Paura al Giro di Slovenia: Zana carambola nella scarpata, ma recupera la bici e arriva secondo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attimi di grandissima apprensione nella tappa odierna del Giro di Slovenia, dove Filippo Zana, il promettente ciclista di Piovene Rocchette in forza al team australiano Jayco – AlUla è rovinosamente caduto su una scarpata dopo aver perso il controllo della sua bici in una stretta curva nella discesa del Kolovrat.

Il giovane campione tricolore che al momento sta disputando una corsa da leader, si è fortunatamente subito rialzato e recuperata la bici lungo la scarpata, è risalito in sella puntando al traguardo dove è comunque arrivato secondo dietro al colombiano compagno di squadra Jesus David Peña.

Ammirabile il sangue freddo di Filippo Zana che nonostante il volteggio in aria e la caduta che poteva avere conseguenze anche molto pesanti se non fosse stato per il manto erboso sottostante, ha ripreso la gara con grande professionalità e grinta: inevitabile però il pensiero, specie negli istanti iniziali, a quanto accaduto solo pochi giorni fa durante il Giro di Svizzera dove Gino Mader, ciclista elvetico di soli 26 anni, è finito in un burrone mentre percorreva un tratto montano ad altissima velocità. Trasportato in fin di vita all’ospedale, è deceduto ieri a seguito della gravissime lesioni riportate.