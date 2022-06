MotoGP, in Germania pole di Bagnaia con la Ducati

. E' del ducatista infatti la pole position al Sachsenring, capace di scendere ancora una volta sotto il muro degli ottanta secondi e staccando di 76 millesimi Fabio Quartararo. Ovviamente, in vista della gara, il centauro della Yamaha si annuncia un avversario durissimo. Completa la prima fila Johan Zarco con la Ducati Pramac.

Le altre posizioni dopo le qualifiche. Dalla seconda fila scatteranno Aleix Espargarò su Aprilia, un sorprendente Fabio Di Giannantonio con la Ducati Gresini e Jack Miller. Dalla terza fila invece partiranno due Ducati: quelle di Luca Marini e Jorge Martin, insieme all'altra Aprilia di Maverick Vinales, staccato di 537 millesimi dalla pole.

Takaaki Nagahami con la migliore delle Honda, chiude la top ten del decimo appuntamento del Mondiale 2022. Caduto nel finale delle prove ufficiali, il pilota nipponico avrà al suo fianco in quarta fila Marco Bezzecchi e Joan Mir con l'unica Suzuki superstite dopo il forfait a fine mattinata di Alex Rins; quest'ultimo è ancora sofferente per le conseguenze dell'incidente di Barcellona.

Tutta la griglia di partenza del GP di Germania. Quarta fila per Pol Espargarò e per le due KTM di Miguel Oliveira e Brad Binder, mentre bisogna scendere fino alla sesta per trovare Enea Bastianini, il quale, a conferma di un trend per lui negativo questo weekend, non è riuscito a superare il taglio del Q1. L'italiano sarà quindi al via dal centro della fila sei, tra Alex Marquez e Stefan Bradl. Non sono andati oltre la 19° e la 20° prestazione Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli.

Tag: MotoGP, Motomondiale, Bagnaia, Germania, pole, Quartararo, Ducati, Yamaha