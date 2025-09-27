MotoGp, Pecco Bagnaia vince la Sprint del GP del Giappone

Dietro ai piloti del podio e a Mir, Franco Morbidelli chiude la top five davanti a Fabio Quartararo, Luca Marini e Raul Fernandez dalla sesta alla ottava casella del ranking, mentre Ai Ogura e uno spento Alex Marquez completano la top five dell’ordine d’arrivo.

Situazione classifica: Marc è a +191 su Alex, per vincere il mondiale nella gara lunga gli basterà fare 2° o finire in tutti gli altri casi davanti al fratello.

Il capolavoro di Pecco era iniziato nelle qualifiche: con un tempo da un minuto, 42 secondi e 911 millesimi Pecco conferma i segnali di ripresa visti nella prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone e – unico ad infrangere il muro del minuto e 43 secondi – fa la differenza con un vantaggio di novantadue millesimi su Joan Mir con la Honda ufficiale (che eguaglia la sua miglior performance di sempre nelle qualifiche della premier class) e di 132 millesimi nei confronti del suo compagno di squadra Marc Marquez che completa la prima fila.