Incidente tra due auto in via Valsugana, una si cappotta: lievemente feriti i conducenti

Poteva avere conseguenze più serie l’incidente verificatosi intorno alle 19.35 di ieri sera, venerdì 26 settembre, in via Valsugana a Thiene. G. R., 28enne di Schio, si stava dirigendo verso Zugliano alla guida di una Golf. Per cause che sono in corso di accertamento, la vettura non è riuscita ad evitare l’urto con la Citroen condotta da B. S., 23enne di Lugo di Vicenza, che presumibilmente stava manovrando per immettersi nella carreggiata.

A seguito dell’urto, il 28enne ha perso il controllo della Golf, che si è cappottata sulla carreggiata. Fortunatamente, i giovani conducenti dei due mezzi hanno riportato solo lievi ferite, tanto da riservarsi di recarsi in autonomia, se necessario, all’ospedale. Sul posto sono intervenute una pattuglia di polizia locale del consorzio Ne. Vi., per condurre gli accertamenti del caso, e una dei carabinieri per regolare il traffico.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.