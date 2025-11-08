MotoGP, Portogallo: un super Bezzecchi strappa la pole ad Alex Marquez

Un grande Marco Bezzecchi si prende la pole position del gran premio di Portogallo classe MotoGP, penultimo appuntamento del Mondiale 2025. Il centauro dell’Aprilia ha dominato il Q2 a Portimão, chiudendo con il tempo di 1’37”556. Ha preceduto la Ktm ufficiale di Pedro Acosta distante 150 millesimi e la Yamaha ufficiale di Fabio Quartararo a oltre tre decimi e passato dal Q1. Bene Pecco Bagnaia che è riuscito a strappare un posto in seconda fila con la Ducati ufficiale. Quarto tempo per il pilota torinese che ha preceduto di una manciata di millesimi Alex Marquez, finito nella ghiaia prima dell’ultimo tentativo.

Il “Bez” spera. Con la sua quarta pole stagionale, infatti, Bezzecchi fa un ulteriore passo avanti per conservare il terzo posto in classifica iridata, nella quale al momento ha 5 lunghezze di vantaggio su Bagnaia. A completare la seconda fila con le due Desmosedici, la Honda LCR di Zarco. In terza fila, invece, scatteranno la Honda ufficiale di Mir, la Yamaha Pramac di Miller e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. In quarta la Ktm Tech 3 di Espargaro, l’altra Gresini di Aldeguer e l’Aprilia Trackhouse di Ogura. Non sono riusciti a superare il Q1 Luca Marini, che partirà tredicesimo con la sua Honda ufficiale, e la Ducati VR46 di Franco Morbidelli.

Gli altri italiani. Partiranno dalla sesta fila Enea Bastianini su Ktm Tech 3 e Nicolò Bulega con l’altra Ducati ufficiale. Il sostituto di Marc Marquez ha avuto un buon secondo run nel Q1, ma un lungo nella ghiaia al penultimo tentativo gli ha impedito di avvicinarsi ai migliori. L’ultima fila sarà occupata da Oliveira, Savadori e Chantra, mentre Raul Fernandez ha deciso di dare forfait proprio al termine del Q1: dopo il brutto incidente di venerdì lo spagnolo ha comunicato ufficialmente che non prenderà parte al prosieguo del weekend.





La gioia di Bezzecchi per la pole. Alla fine del turno di qualifiche il centauro italiano ha detto: “Sono molto contento, è stata una bellissima qualifica. Già nel primo run sentivo che potevo andare più veloce di ieri. Tutti i ragazzi sono stati bravissimi. Possiamo migliorare ancora un po’, per la Sprint serve fare una buona partenza. Dietro ci sono Acosta, Quartararo e Bagnaia. Sarà tosta ma io sono lì con loro”. Domenica 9 novembre alle ore 14 il via del GP del Portogallo.

Tag: bezzecchi, motogp, portimao, portogallo, bagnaia, ducati, aprilia