MotoGP, Thailandia: Jorge Martin scatenato, si prende pole e Sprint

. Il centauro della Ducati Pramac, nel sabato di Buriram, fa il pieno: si prende la Sprint Race e la pole position della gara. Lo spagnolo, specialista della Sprint, sul Chang Circuit centra così il settimo successo stagionale. Pecco Bagnaia, invece non va oltre il 7° posto. Il campione del mondo in carica parte male, poi è bravo a risalire prendendosi 3 punti che gli consentono di limitare i danni. Adesso il torinese in classifica piloti ha 18 punti di vantaggio sul rivale iberico che si conferma velocissimo e insidioso.

Gli altri piazzamenti della Sprint Race. Bel secondo posto di Brad Binder su KTM; gradino più basso del podio per Luca Marini con la Ducati VR46. Quarto posto per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda proprio nel giro finale piega la resistenza di Aleix Espargaro, quinto sull'Aprilia dopo un dritto decisivo che gli costa la posizione. Marco Bezzecchi è sesto con l'altra Ducati VR46.

Le qualifiche per la pole della quartultima tappa di questo Mondiale. Martin ribadisce di essere velocissimo con la sua Ducati Pramac fermando il cronometro a 1'29″287: record della pista thailandese. Secondo tempo per Luca Marini (Ducati VR46) in ritardo di 0.138; terzo per l'Aprilia di Aleix Espargaro, a 0.174. In seconda fila troviamo l'altra Ducati VR46 guidata da Marco Bezzecchi (0.196).

Le altre posizioni in griglia. Seguono: la Ktm di Brad Binder (0.209) e la Desmosedici ufficiale di Pecco Bagnaia, sesto a 0.240. In terza fila, invece, ci sono i due fratelli Marquez, con Alex (Ducati Gresini) settimo a 0.313 davanti a Marc (+0.335), entrambi promossi dalla Q1. Nono tempo per Maverick Viñales con la seconda Aprilia (+0.414) che precede Fabio Quartararo (Yamaha, +0.420), il vincitore in Australia Johann Zarco (Ducati Pramac, +0.636) e Augusto Fernandez (GasGas Tech3 +0.790). La partenza del GP di Thailandia è prevista per domenica 29 ottobre alle 8 ora italiana.

