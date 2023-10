Cedimento stradale di fronte a un’abitazione. Evacuata una famiglia di 7 persone

Pompieri altopianesi chiamati ad un’emergenza ieri sera in località Conco, che con Lusiana costituisce il Comune di recente unione sul piano amministrativo sull’Altopiano di Asiago, per mettere in sicurezza un’abitazione e transennare un tratto di una strada in parte crollato a seguito del cedimento del sedime.

Alcuni metri cubi di terra e la superficie in asfalto sono caduti a valli dopo che il muretto di contenimento si è sgretolato, creando una situazione di pericolo reale. Fortunatamente in quei minuti nessuno stava percorrendo quel tratto di strada di via Ponte Lusiana, nei pressi di un stabile privato in cui risiede una famiglia vicentina.

Tutti presenti in casa i 7 componenti e inquilini dell’edificio che, per motivi precauzionali e fino a un sopralluogo mirato dei tecnici preposti, è stato evacuato. Di fatto l’abitazione è interdetta fino a nuovo ordine. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco giunti dalla caserma di Asiago, anche il sindaco locale Antonella Corradin accompagnata dall’assessore ai Lavori Pubblici Ronny Villanova.

A finire lungo il pendio svariato metri cubi di materiale da edilizia stradale e terra. Nel corso della mattinata odierna i tecnici del Comune locale, vista l’emergenza, hanno effettuato un sopralluogo per decidere come affrontare il problema imprevisto.