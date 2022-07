Napoli, Koulibaly vicino al Chelsea. Il senegalese diserta il ritiro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

C’eravamo tanti amati, ma adesso è il momento di dirsi addio. Deve essere questo il pensiero che passa nella testa di Kalidou Koulibaly in queste ore, decisive per il trasferimento al Chelsea. L’asse Napoli-Londra è caldissima dopo che il difensore senegalese, d’accordo col suo agente e la società partenopea, ha deciso di non presentarsi al ritiro di Dimaro. Il suo arrivo era atteso per ieri sera. Ma la spinta del Chelsea ha fatto sì che il calciatore prendesse tempo, una decisione diversa insomma, che vira proprio verso i blues.

I vertici del Napoli sono in stretto contatto con quelli londinesi. Secondo i rumors ci sarebbe già un accordo tra le società sulla base di 40 milioni cash, mentre il calciatore firmerebbe un quadriennale da 9 milioni di euro. Tre a stagione, quindi, per i prossimi quattro anni. Un bell’affare per il senegalese che già al termine della scorsa stagione aveva fatto capire che difficilmente sarebbe rimasto all’ombra del Maradona. Per la pace di Luciano Spalletti che sperava di rivedere Koulibaly, di riabbracciare il suo “comandante”, di affidargli ancora una volta le chiavi della difesa. Ma le cose stanno andando diversamente.

Al Napoli dunque non resta che guardare al futuro. Ma senza Koulibaly. Il mercato, appena cominciato, offre comunque delle opportunità interessanti. In arrivo c’è Ostigard che nella scorsa annata ha fatto vedere buone cose al Genoa. Le suggestioni portano invece ai nomi di Acerbi, Kim e Senesi. Sullo sfondo c’è anche Milenkovic, forse il profilo preferito da Spalletti. Un calciatore giovane ma con esperienza. Uno che sarebbe in grado di sostituire il “comandante” senza farlo rimpiangere troppo. Almeno questo secondo i piani dell’allenatore toscano, del Napoli tutto e dei tifosi. Il resto si vedrà.