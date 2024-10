Nations League, i risultati della quarta giornata. Italia testa di serie ai Mondiali 2026 grazie alla Spagna

La 4^ giornata di Nations League si chiude con la vittoria della Spagna contro la Serbia. La nazionale campione d’Europa vince 3-0 grazie alle reti di Laporte, Morata (che riscatta il rigore sbagliato al 54′ con un gol al 65′) e Baena e si qualifica ai quarti di finale.

Pari, invece, del Portogallo che non va oltre lo 0-0 in casa della Scozia. Titolare dal primo minuto, nei lusitani, lo juventino Francisco Conceicao che, intorno al cinquantesimo, si è divorato una ghiotta occasione calciando largo da dentro l’area di rigore, proprio su assist di CR7.

Spettacolo puro nell’altra sfida del girone tra Polonia-Croazia conclusa sul punteggio di 3-3: tra gli 11 titolari ha figurato anche Nicola Zalewski, attuale esterno giallorosso, che è rimasto in campo tutti i 90 minuti, spingendo fin dall’inizio e crescendo alla distanza, finché, allo scadere del primo tempo, non ha ricevuto palla al limite dell’area, evitando l’intervento di un avversario e segnando con un preciso diagonale sinistro il gol che ha riaperto la gara, la rete del momentaneo 2-3. Galvanizzato dal gol, Zalewski continua a spingere dalla parte di Perisic e sfonda le linee anche a inizio ripresa, evitando Sutalo e il ritorno di Modric, concludendo verso la porta con la parta di Livakovic. Tanti i cross messi in mezzo dall’esterno romanista, che può dirsi certamente soddisfatto della sua prestazione.

Nel match tra Svizzera e Danimarca finito con un pareggio 2-2, apre Freuler (del Bologna), risponde Isaksen (della Lazio). Il tutto nel giro di un minuto. Al 46′ è un rigore di Amdouni a riportare avanti nel punteggio la Svizzera, ma la Danimarca reagisce nella ripresa con il gol di Eriksen al 69′.

Il Kosovo di Amir Rrahmani batte il Cipro per 3-0. I padroni di casa la sbloccano proprio grazie alla rete del difensore del Napoli. Rrhamani, capitano della sua nazionale, è rimasto in campo per 77 minuti, il suo Kosovo grazie a questo successo consolida il secondo posto dietro la Romania, a quota 9 punti.

Le altre partite: Bielorussia-Lussemburgo 1-1, Irlanda del Nord-Bulgaria 5-0.

L’Italia è testa di serie al sorteggio per il Mondiale 2026, una certezza matematica che arriva grazie al netto successo della Spagna sulla Serbia che qualifica Morata e compagni ai quarti di finale della competizione. Anche finendo terzi nel gruppo infatti, gli Azzurri sarebbero teste di serie per via del ranking Fifa, in cui hanno davanti soltanto Inghilterra, Portogallo (a cui basta un punto) e Olanda.

Con i risultati di ieri sera sono infatti sicuramente in prima fascia Germania e Spagna (già ai quarti di Nations), Francia, Belgio, Inghilterra, Portogallo, Italia e Olanda a prescindere dai risultati (per il ranking). Ne mancano 4: Croazia e Svizzera sono molto vicine, mentre gli altri due posti se li giocheranno Ungheria, Polonia, Serbia e Danimarca.