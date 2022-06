Nations League, l’Italia ritrovata: 1-1 contro la Germania a Bologna

Nella prima gara del girone di Nations League, l’Italia pareggia contro la forte Germania di Flick, tra le candidate alla vittoria nel prossimo Mondiale in Qatar. Una rinascita dovuta a una rivoluzione tecnico-tattica: tanti volti nuovi, tanti giovani di belle speranze. A partire da Wilfried Gnonto: nato il 5 novembre del 2003 a Verbania da genitori ivoriani. Se il Mancio avesse fatto prima questa rivoluzione forse ora saremmo qualificati per i Mondiali e non avremmo perso la Supercoppa contro l’Argentina. Mancini ha fatto lo stesso errore dei suoi illustri predecessori Bearzot e Lippi: continuare a puntare su chi aveva alzato un trofeo importante.

La storia di Gnonto. Attaccante esterno cresciuto nelle giovanili dell’Inter e passato nel 2020 allo Zurigo dove fino a oggi ha disputato 59 gare segnando 9 reti. Entrato nella ripresa, Gnonto ha costruito il vantaggio azzurro al 70′: ottimo spunto sulla fascia destra e cross basso per il tap in vincente di Lorenzo Pellegrini, in questa occasione con la maglia numero 10 come il suo idolo e mentore Francesco Totti. Di Kimmich al 73′ il pari dei tedeschi. Prossima tappa di Nations League: mercoledi 7 giugno a Cesena contro l’Ungheria che oggi a Budapest ha battuto 1-0 l’Inghilterra.

La partita. Primo tempo equilibrato: un palo esterno colpito da Scamacca, tra i migliori in campo, e un gol divorato da Gnabry le uniche due occasioni da rete. Ripresa scoppiettante: più Italia che Germania. Squadra ospite per la verità sottotono e pasticciona rispetto alle ultime uscite. La selezione dell’ottimo “normal one” Hans-Dieter Flick, costruisce molto, spreca tanto ed è distratta in occasione del gol di Pellegrini. Nella circostanza: Neuer, Kehrer e Sule si addormentano. Mentre, in occasione del pareggio tedesco l’ItalMancini paga un’incertezza di Acerbi. Al di là di tutto, a quasi un anno dal trionfo a Euro 2020, finalmente una bella gara degli azzurri. Avanti così.