Donna ruzzola per 50 metri alla Durona Trail: ritrovata dal “servizio scopa”

Si è reso necessario un intervento del soccorso alpino oggi alla Durona Trail, nella vallata del Chiampo.

Una donna, infatti, è scivolata oggi per oltre cinquanta di metri lungo un canale di Cima Marana, ruzzolando in un ripido bosco, finché il ‘servizio scopa’ del Durona Trail (ovvero un corridore dell’organizzazione che chiude la gara dietro l’ultimo concorrente) non ha notato i bastoncini lungo il sentiero, sentito delle grida di aiuto e ha lanciato l’allarme verso le 16.

Risaliti alle coordinate del punto, sul posto è stato inviato l’elicottero di Treviso emergenza, che ha visto due persone che facevano segnali poco sotto la Cima e una terza più in basso sui prati. Calato con un verricello di 30 metri da quest’ultima, il tecnico di elisoccorso ha poi appurato che l’infortunata (di cui non sono note le generalità, né al momento si sa se fosse una concorrente o una spettatrice) si trovava molto sotto in mezzo al bosco.

Allestita una corda di sicurezza, il soccorritore ha raggiunto la donna, che aveva riportato un sospetto politrauma, affiancato poi dall’equipe medica verricellata nelle vicinanze. Prestate le prime cure, l’infortunata è stata imbarellata e spostata sempre seguendo la corda fissa, al limitare del bosco dove l’eliambulanza ha potuto recuperarla, per trasportarla all’ospedale di Vicenza. In supporto alle operazioni era arrivata anche una squadra del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno.