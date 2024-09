Nations League: una grande ItalSpalletti fa piccola la Francia

Alla vigilia di Francia-Italia valida per il primo turno di Nations League, la Nazionale azzurra sembrava una vittima predestinata, soprattutto dopo le orribili prestazioni a Euro 2024 e leggendo i nomi presenti nella formazione iniziale. Peraltro, alla luce del gol dell’1-0 Bleus firmato da Barcola dopo soli 14 secondi di gioco, in tanti avranno pensato a una passeggiata transalpina. Lo stesso Frattesi al termine del match ha dichiarato: “Dopo il loro vantaggio ho temuto che finisse 6-0”. E inveceUn’Italia veloce ed efficace con gli schemi spallettiani.

Resurrezione Italia. Questi primi tre punti in Nations League sono fondamentali per la nostra Nazionale anche in chiave qualificazione ai Mondiali del 2026; un cammino verso il prossimo torneo iridato da non fallire alla luce delle mancate qualificazioni di 2018 e 2022. Dato statistico negativo: quella di Barcola è la rete subita più veloce di sempre per gli azzurri. Un gol causato da un grave errore di valutazione del difensore del Napoli Di Lorenzo, incapace di stoppare un retropassaggio: il gioiellino del Paris Saint Germain ringrazia e batte Donnarumma.

Il gol subito fa sbandare la squadra di Luciano Spalletti. L’Italia, infatti, rischia grosso, sulla spinta dello stesso Barcola e di Michael Olise, 22enne talento del Bayern Monaco. A metà primo tempo inizia la riscossa italiana: clamorosa traversa colpita a porta vuota da Frattesi servito da Cambiaso. Dopo il colpo di testa del centrocampista dell’Inter, Retegui fallisce il tap-in. Ma, il pareggio è nell’aria e arriva al 31esimo: uno-due tra Dimarco e Tonali, colpo di tacco del calciatore del Newcastle ed eurogol dell’esterno mancino interista.

Ripresa azzurra scintillante. Non sono fuochi di paglia e gli uomini di Don Lucio da Certaldo lo confermano nel secondo tempo prendendosi il match. Minuto 51: Retegui s’inserisce e vede libero Frattesi che insacca in scivolata alle spalle del portiere transalpino Maignan. A seguire, l’estremo difensore del Milan è strepitoso sullo stesso Frattesi che con i suoi inserimenti manda in tilt la Francia; qualche minuto dopo però il trottolino interista è costretto a uscire dal campo per un problema muscolare.

Il difensore del Tottenham Udogie al posto di Frattesi. Spalletti perde per infortunio anche il centrale dell’Arsenal Calafiori, sempre per un problema muscolare. Nonostante le due defezioni, al 73′ gli Azzurri calano il tris. Splendida azione di Udogie che serve Raspadori: l’attaccante tascabile del Napoli salta un difensore e beffa Maignan da due passi. C’è spazio anche per l’esordio dell’atalantino Brescianini in maglia azzurra prima della festa finale. Prossima tappa di Nations League: Israele-Italia lunedi 9 settembre alle 20.45 sul neutro di Budapest.