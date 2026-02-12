Olimpiadi, è grande Italia nello slittino: oro nel doppio femminile e maschile

Dopo lo splendido trionfo nel doppio targato Vötter/ Oberhofer, a conquistare un’altra preziosissima medaglia d’oro nel doppio maschile sono stati Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che bloccano il tempo sull’1’45.086 piazzandosi davanti all’Austria che si prende l’argento con la coppia Steu/Kindl e alla Germania, bronzo con Wendl/Arlt. Al settimo posto chiude invece l’altra coppia azzurra formata da Ivan Nagler e Fabian Malleier: dopo il 52.647 della prima manche, i due azzurri terminano la loro gara in 1’45.304.

Rieder e Kainzwaldner salgono così sul gradino più alto del podio e conquistano un oro che port l’Italia a quota 13 medaglie a Milano-Cortina 2026. Un successo che mancava da 32 anni nello slittino. Terzi dopo la prima manche, nella seconda discesa sono stati impeccabili soprattutto nella seconda metà del budello di Cortina d’Ampezzo intitolato a Eugenio Monti e hanno rimontato gli austriaci e i tedeschi .

L’Oro Rosa. Andrea Vötter e Marion Oberhofer mettono a segno il risultato più prestigioso al loro debutto assoluto del doppio donne dello slittino ai Giochi Olimpici 2026. La coppia azzurra firma un 1’46.284, tempo che le permette di portarsi a casa la medaglia d’oro e di vincerlo davanti al pubblico italiano. L’argento se lo prende invece la Germania (Eitberger/Matschina), il bronzo è dell’Austria (Egle/Kipp). Il loro è l’8° oro nella storia dello slittino. Il primo da Armin Zoeggler a Torino 2006, il primo in campo femminile da Gerda Weissensteiner a Lillehammer 1994.

Le parole di Andrea Vötter: Dopo la prima manche non abbiamo pensato a niente ma solo a fare il nostro meglio. Abbiano fatto una seconda manche perfetta. Abbiamo dato una risposta a tante persone che hanno criticato questa pista. Dedico la vittoria ai miei genitori ma soprattutto a tutta l’Italia”. Intervistata a ‘Zona Mista’ la Vötter rispondendo ad una domanda ha aggiunto: “Un modello nello sport a cui ci siamo ispirate? Lindsey Vonn, peccato sia caduta, è una persona molto forte, ha fatto tanto per le donne. Non sono riuscita a vederla a causa degli allenamenti”.

Le parole di Marion Oberhofer: “È stato stupendo, all’inizio ero un po’ nervosa, abbiamo fatto piccoli errori ma poi la seconda discesa è stata stupenda, da 10 stelle. Sono le mie prime Olimpiadi, sono molto contenta. Ora domani in pista per la staffetta, poi abbiamo bisogno di una settimana per festeggiare”. Poi sul connubio con la Voetter ha aggiunto: “Per me è stato un onore iniziare a lavorare con Andrea che quattro anni fa mi ha chiesto di scendere insieme, poi abbiamo iniziato subito abbastanza bene. Nel nostro primo anno abbiamo vinto in Coppa del Mondo. È stato un grande successo. Siamo riusciti a fare qualcosa di speciale”.