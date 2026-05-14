L’IIS Marzotto-Luzzatti trionfa alle Olimpiadi Fanuc di Robotica Industriale

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Il talento vicentino brilla sul gradino più alto del podio nazionale grazie alla straordinaria prestazione dell’IIS Marzotto-Luzzatti di Valdagno, che si è aggiudicato il primo posto nella categoria Robotica Industriale nella quarta edizione delle Olimpiadi Fanuc. La competizione, conclusasi il 12 maggio 2026, ha visto sfidarsi 80 giovani promesse provenienti da 40 istituti d’eccellenza di tutta Italia, confermando l’istituto di Valdagno come un punto di riferimento assoluto nella formazione tecnica e nell’automazione. A firmare l’impresa sono stati gli studenti Lorenzo Frighetto e Davide Sandri, che hanno dimostrato abilità tecniche superiori nelle complesse prove di programmazione e gestione di sistemi robotici, superando la concorrenza di scuole provenienti da 11 regioni italiane.

La manifestazione, ideata dal leader mondiale dell’automazione Fanuc e patrocinata da prestigiosi enti tra cui il Politecnico di Milano, Assolombarda e WorldSkills Italy, ha messo alla prova i ragazzi con task di movimentazione robotica e la generazione di gemelli virtuali (digital twin). Il successo di Frighetto e Sandri non rappresenta solo un traguardo accademico, ma apre loro le porte del panorama internazionale: grazie a questa vittoria, il team valdagnese ha conquistato l’accesso a WorldSkills Piemonte, la competizione valida per qualificarsi ai campionati europei EuroSkills Düsseldorf 2027. Un risultato che premia la dedizione degli studenti e la qualità dell’offerta formativa dell’IIS Marzotto-Luzzatti.

In un’edizione caratterizzata da un altissimo livello tecnico e da una partecipazione record, il trionfo della scuola di Valdagno sottolinea l’importanza di investire nella passione e nel talento per l’automazione industriale. “Con questa esperienza abbiamo voluto ricordare ai ragazzi che mettersi in gioco e inseguire il proprio sogno consente di raccogliere emozioni che li accompagneranno per tutta la vita e nel corso della loro crescita professionale – commenta Mirko Cazzaniga, Education Business Developer di Fanuc Italia – Le Olimpiadi sono un momento di grande festa, reso possibile dall’enorme entusiasmo nei confronti dell’automazione industriale dimostrato dagli studenti e anche dai loro docenti”.

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