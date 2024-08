Olimpiadi, oro Maggetti nel windsurf e storico bronzo per Musetti. Oggi Jacobs nei 100 metri

È quello conquistato da Martache ha vinto la race del windsurf donne. Una vittoria prestigiosa per la ventottenne sarda che riporta in Italia il metallo più prezioso nella disciplina dopo Alessandra Sensini a Sydney 2000, e sedici anni dopo l’argento a Pechino 2008 della stessa Sensini nella classe RS:X. Maggetti, nelle acque di Marsiglia, ha vinto la finale a 3 superando l’israeliana Sharon Kanton, argento, e la britannica Emma Wilson, bronzo.

Un altro sigillo dalla indubbia valenza storica arriva dal tennis con Lorenzo Musetti che guadagna il gradino più basso del podio battendo il canadese Felix Auger-Aliassime. Un bronzo atteso 100 anni dal tennis italiano. Mancava dal 1924, sempre a Parigi, quando a trionfare fu De Morpurgo. “È un momento storico per me e il tennis italiano” dirà Musetti al termine del match. “Questa medaglia l’ha vinta il gruppo: dietro c’è il lavoro di un team di persone che mi supportano. Oggi (sabato 2 agosto ndr) è stata una partita difficile, si sente la stanchezza accumulata nel mese. L'ho voluta e me la sono meritata. Ho fatto meglio di ieri, ho avuto momenti di nervosismo e non sono mai riuscito a esprimere il mio tennis al 100%. Lui ha servito bene e alzato il livello come me nel terzo set. Ho fatto belle giocate, coraggiose e queste meritano la medaglia”.

Dopo l'oro di Marta Maggetti nel windsurf, lo storico bronzo di Musetti nel tennis, Quadarella è arrivata quarta negli 800 stile libero. Fabbri 5° nel getto del peso, Curtis fuori nei 50 stile libero. Italvolley invece ai quarti da imbattuta; mentre il Settebello batte la Romania senza difficoltà. Oggi si prosegue col nono giorno. Occhi puntati su Marcell Jacobs e Chituru Ali impegnati nelle finali dei 100 metri di atletica. E poi ancora tennis con la coppia Errani-Paolini che si giocano la medaglia d'oro nel doppio femminile.