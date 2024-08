Olimpiadi: un argento e due bronzi per l’Italia nel 10 agosto. Tamberi ci prova lo stesso: “Non accetto quanto accaduto”

Nonostante il nuovo attacco di colica renale all'alba e il trasporto in ospedale con ambulanza nel primo pomeriggio, Gianmarco Tamberi si è presentato allo Stade de France per la finale di salto in alto, ma è stato eliminato dopo tre salti sbagliati a 2.27.

Tra le gare del 10 agosto l'oro del calcio donne è degli Stati Uniti. Il Setterosa di pallanuoto perde ai rigori la finale per il quinto posto.



Saranno Gregorio Paltinieri e Rossella Fiamingo i portabandiera dell'Italia nella cerimonia di chiusura di oggi. I due azzurri, coppia anche nella vita, sfileranno allo Stade de France in testa alla rappresentanza italiana.

Gianmarco Tamberi ha affrontato la finale del salto in alto olimpico di Parigiin condizioni di salute molto precarie, a causa di un ennesimo attacco di colica renale subito nella scorsa notte, ma chiude la sua gara con estremo onore riuscendo a superare solamente la misura di 2.22 al terzo tentativo, per poi sbagliare tre volte 2.27, ma onorando in ogni caso l'evento a cinque cerchi terminato alla fine in undicesima posizione assoluta.

“Mi spiace da morire perché nonostante tutto quello che è successo pensavo di poter fare qualcosa. Ho lavorato tanto per questa gara. Cerco solo di stare tranquillo e non pensare a quello che è successo, non riesco ad accettarlo”. Gianmarco Tamberi scoppia in lacrime dopo l'eliminazione nella finale del salto in alto a Parigi a causa dei problemi di salute.

Stefano Sottile, l'altro azzurro della finale del salto in alto delle Olimpiadi di Parigi, sfiora il miracolo agonistico purtroppo non riuscito a Giamarco Tamberi, con una prestazione straordinaria in cui realizza il proprio personale di 2,34al primo tentativo, grazie al quale per qualche minuto si trova in seconda posizione, ma poi sbaglia i tre tentativi a 2,36 chiudendo in ogni caso la competizione con un eccellente quarto posto, nella gara vinta dal neozelandese Hamish Kerr con 2,36 dopo uno spareggio con lo statunitense Shelby McEwen a pari quota ed errori.

Due gare e due medaglie: è questo il bilancio della ginnastica ritmica italiana alle Olimpiadi di Parigi. Dopo il bronzo di Sofia Raffaeli, le farfalle Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno conquistato il terzo posto nella prova a squadre fermandosi alle spalle soltanto della Cina e di Israele. Le azzurre hanno totalizzato 68.100 punti, terminando a quasi due lunghezze dalle asiatiche che hanno conquistato un giudizio complessivo di 69.800 davanti alle israeliane che hanno ottenuto 68.850.



Una medaglia d'argento che vale oro per Simone Consonni ed Elia Viviani che, dopo aver fatto i conti con le velocità folli e le cadute, sono riusciti a salire sul podio olimpico nella madison maschile. Il 29enne di Brembate Sopra e il 35enne di Isola della Scala hanno dimostrato una lucidità perfetta fermandosi alle spalle soltanto del Portogallo, in grado di vincere il titolo con una mossa nel finale. Terza piazza per la Danimarca che ha dovuto arrendersi agli attacchi dei lusitani e degli azzurri nelle fasi conclusive.

E salgono a tre le medaglie di giornata per l'Italia con un prezioso terzo posto dal pentathlon moderno. Merito di Giorgio Malan, che attacca alla perfezione nella Laser Run e sale sul podio in questa complessa disciplina. L'azzurro, che occupava la quinta posizione dopo il nuoto, chiude alle spalle dell'egizianoElgendy e del giapponese Sato. L'Italia arriva così a 39 medaglie.