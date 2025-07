Il beach volley come antidoto contro il caldo, l’ozio e la noia: ecco lo sport dell’estate

Due campi “spiaggiati” nel cuore della vallata dell’Agno fanno da cuore e insieme casa degli appassionati della pallavolo in versione estiva e in versione mignon, con la sabbia sotto i piedi e il clima della (più) bella stagione intorno. All’appello di BreakPoint mancava ancora il beachvolley e a rispondere presenti sono gli amici del Beach Volley Cornedo, con la voce in rappresentanza di Lorenzo Zorzetto a raccontare di loro e di una disciplina sportiva che non certo da oggi spopola in tutto il globo, e non solo sui lidi turistici.

Si parla di sport all’aperto, ovviamente, e tanto anche di estate insieme al 33enne sportivo vicentino. Il “lancio della palla di servizio” spazia dall’impianto di via Arena di Cornedo fino alle Olimpiadi a partire da Atlanta 1996, scoprendo le versioni – quello “pro” – del 2 vs 2 ma anche quella più amatoriale del 4 vs 4 (e pure del 3 vs 3 talvolta), su un campo di gioco di dimensioni leggermente ridotte rispetto al volley.

Interessante con Lorenzo è scoprire skills e qualità precipue del beachvolley, con “poco da dire” invece sull’equipaggiamento di gioco – ma occhio agli occhiali da sole! – per questa disciplina rispetto ad altre, andando a citare pure i campioni azzurri e le accoppiate che ben hanno figurato e competono a livello internazionale. Per chi non conosce ancora la skyball il rimando è al podcast tutto da ascoltare, scoprendo anche che il bivvì si può praticare praticamente a tutte le età. Fin da bambini, con la sabbia a regalare un valore aggiunto sul piano del divertimento per i più piccoli.

Il periodo clou dell’attività va come facile intuire da giugno a fine agosto, ma la “forbice” di apertura è più ampia, visto che se le temperature lo concedono ad esempio a Cornedo si apre già a Pasqua per le prime sfide di primavera. Ma sono tanti e in crescita dal punto di vista dei numeri i campi sparsi per la provincia vicentina, visto che la passione si espande come tendenza e tanti atleti/e della pallavolo indoor e praticanti per così dire “stagionali”, non vedono l’ora di avere a che fare con la combo “sabbia & sudore”, tanto odiata quanto in realtà amata.

Alcune curiosità? Anche il link tra beach volley e sole è imprescindibile, va evidenziato come in realtà le partite si disputino quasi in qualsiasi condizioni ambientali e meteo, perfino con la pioggia. Poi i punteggi dei set, le differenze di regolamento rispetto alla pallavolo – occhio allora ai tocchi con i polpastrelli e a quelli con le nocche delle dita – e poi sè è tutti pronti a tuffarsi nella sabbia.

L’intervista a Radio Eco Vicentino con Lorenzo Zorzetto ovviamente non si conclude qui, ma per il resto è giusto scoprire dalla viva voce dell’ospite di BreakPoint.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.