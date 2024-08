Parigi 2024: judo e canoa d’oro per l’Italia. Argento alle ragazze del fioretto

Dopo una quinta giornata sottotono,, ma, adesso gli ori sono 5, gli argenti 7 e i bronzi sempre 4 per un totale di 16 medaglie. Cominciamo dal trionfo nel judo firmato Alice Bellandi che s’impone nella categoria del 78kg femminile. In finale, battuta l’atleta israeliana Inbar Lanir.

Bronzo alla portoghese Patricia Sampaio (sconfitta dalla Bellandi in semifinale) e alla cinese Ma Zhenzhao. A sorpresa, fuori dal podio la tedesca Anna-Maria Wagner. Al termine, una felicissima Alice Bellandi ha rivelato: “Ho sognato quest’oro tutte le notti”. La cronaca della sfida: i primi due minuti passano indenni, con l’israeliana che provoca e viene anche attribuita di due shido, cioè ammonizioni. Nel momento clou Alice piazza quasi dal nulla il suo waza-ari, terzo cartellino giallo per l’avversaria e oro per l’italiana.

La medaglia d’oro nella canoa. Il carabiniere Giovanni De Gennaro sale sul tetto del mondo diventando campione olimpico nella canoa slalom maschile categoria K1. L’atleta bresciano trionfa con il tempo di 88’’22 davanti al francese Titouan Castryck (88’’42) e allo spagnolo Pau Echaniz (88’’87). Giovanni De Gennaro ha vinto disputando la classica gara perfetta; un bel riscatto dopo l’ottavo tempo non senza sbavature (una penalità) fatto registrare in semifinale.

La gara. De Gennaro parte molto bene facendo la differenza nelle prime porte, senza rischiare troppo e soprattutto senza perdere tempo in errori e sbavature. Il francese Castryck spaventa tantissimo in avvio, ma transita in 88’’42 assicurando almeno un metallo all’italiano. A quel punto, il tedesco Hegge prende una penalità alla porta 16, uscendo dalla zona medaglia con il solo britannico Clarke rimasto in lizza. L’ultimo atleta in gara parte bene, ma nella parte finale commette svariati errori che lo portano fuori dal podio. E De Gennaro può festeggiare.

La medaglia d’argento nel fioretto femminile a squadre. La scherma italiana ha provato a riportare questo prestigioso titolo olimpico dopo Londra 2012; ma, gli Stati Uniti hanno frenato ancora una volta la rincorsa delle azzurre. La squadra composta da Lee Kiefer, Lauren Sgruggs, Jacqueline Dubrovich e Maia Mei Weintraub ha sconfitto per 45-39 le nostre Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo che meritano comunque un grande applauso.