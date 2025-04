La giornata del turismo fluviale sbarca sul Brenta: oggi l’open day adatto anche alle famiglie

Navigare il Brenta pagaiando, per la Giornata Regionale del Turismo Fluviale 2025, istituita ufficialmente dalla Regione del Veneto con la Legge Regionale 5 del 2024 in collaborazione, per la parte operativa, con UNPLI Veneto: oggi l’iniziativa approda a Solagna.

In provincia di Vicenza l’idroturismo si fa nel segno dell’outdoor attivo, con un’esperienza pensata per vivere il fiume Brenta a ritmo di pagaia. L’iniziativa, promossa appunto dalla Regione del Veneto in collaborazione con UNPLI Veneto e le Pro Loco locali, propone in tutta la regione 16 esperienze diverse lungo 10 assi fluviali, tra cui il Brenta, uno dei corsi d’acqua più affascinanti e dinamici dell’arco prealpino. Un appuntamento, quello vicentino, fissato per oggi dalle 13.30 con ritrovo da Via Fontanazzi, nel comune di Solagna, nel cuore dell’Alto Brenta. La proposta, promossa da Ivan Team, si configura come un vero e proprio “open day del fiume”, pensato per far conoscere e provare alcune tra le più emozionanti discipline fluviali del momento: canoa, stand up paddle (SUP) e packraft.

L’attività, della durata di circa due ore e mezza, è family friendly e adatta quindi anche a chi non ha esperienza pregressa: i partecipanti saranno infatti affiancati da istruttori qualificati, pronti a fornire i rudimenti tecnici e a garantire la sicurezza in acqua. L’esperienza permetterà di scoprire il fiume Brenta da una prospettiva attiva e immersiva, navigando tratti spettacolari tra acque limpide, sponde selvatiche e scorci di straordinaria bellezza naturalistica. Il River Open Day rappresenta anche un’occasione per avvicinarsi alla cultura del turismo fluviale come esperienza sostenibile, accessibile e ricca di emozioni: un modo per vivere il territorio in modo lento, ma dinamico, riscoprendo il valore educativo, sportivo e ricreativo dei nostri fiumi.