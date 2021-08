Riparte il cammino della Nazionale, il ‘Mancio’: contro la Bulgaria “dobbiamo stare attenti”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il 2 settembre alle 20:45 riparte il cammino della Nazionale. Dopo il trionfo all’Europeo, l’ItalMancini dovrà vedersela con la Bulgaria all’Artemio Franchi di Firenze per qualificarsi al Mondiale in Qatar nel 2022. Oltre 30 i convocati tra volti nuovi e conferme. Tra le operazioni ‘amarcord’ c’è Moise Kean, ma anche i ritorni dopo gli infortuni, di Pellegrini e Zaniolo. Prima volta in azzurro invece per Gianluca Scamacca.

Il ct Roberto Mancini però su Kean è chiaro: “deve giocare bene e comportarsi da professionista. La vittoria a Euro 2020 è merito di tutto il gruppo che ci ha portato fino a là, quindi va esteso anche a chi non ha potuto esserci. Sono tutti giocatori forti che stanno migliorando, per quanto riguarda Zaniolo è importante che stia bene poi un ruolo glielo troviamo”.

Insomma il Mancio non vuole interrompere un ciclo vincente: “Come Nazionale possiamo migliorare da qui al Mondiale, ma prima dobbiamo qualificarci. Dobbiamo stare attenti – ha commentato Mancini – perché giochiamo contro calciatori che hanno già disputato 8-9 partite di campionato. L’importante ora è qualificarsi”.

Per riprendere da dove si è concluso, l’Italia deve vincere, ma anche convincere. “Vorrei che i ragazzi ripartissero da dove ci siamo lasciati”, ha detto Mancini. “Jorginho merita il Pallone d’oro perché sta facendo bene da anni. Insigne può fare il centravanti e sia Vialli che Oriali saranno con me. Chi è qui ora è giusto che sia qui. Ci sono tre partite, vedremo di volta in volta. Lazzari non è venuto per un problema, al suo posto Calabria che sta facendo bene da diverso tempo”.

Gli Azzurri hanno iniziato nel migliore dei modi il cammino per le qualificazioni, assicurandosi un bottino pieno nelle prime 3 giornate del Gruppo C. Al momento gli uomini di Mancini sono in testa a al girone con 9 punti e 3 lunghezze di vantaggio sulla Svizzera che però ha disputato una gara in meno.

La Bulgaria, invece, ha iniziato il girone di qualificazione con qualche gap di troppo. Al momento per lei quarto posto con un solo punto, maturato dopo lo 0-0 contro l’Irlanda del Nord il 31 marzo.

Modulo: Mancini dovrebbe adottare il 4-3-3 che ha regalato tante soddisfazioni negli ultimi anni e soprattutto agli Europei. La Bulgaria risponde con un 4-4-2, compatto in fase difensiva e pronto alle ripartenze.

Le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

BULGARIA (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I.Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D.Iliev