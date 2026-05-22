Roland Garros, sorteggiato il cartellone: Sinner inizia con Clement Tabur

La cerimonia del sorteggio, tenutasi a Parigi nel primo pomeriggio di giovedì 21 maggio, ha delineato il potenziale percorso nel torneo di singolare maschile dinumero uno del mondo nonché finalista del 2025 nello Slam francese, l’unico ancora mancante alla propria collezione per completare il personale Career Grand Slam.

Primo turno apparentemente morbido per il numero1 al mondo, che sulla terra rossa è reduce dai sigilli consecutivi firmati ai Masters 1000 di Montecarlo, Madrid e Roma. Quest’ultimo, infatti, farà il suo esordio nel Major transalpino contro il padrone di casa Clement Tabur, entrato in tabellone grazie ad una wild card da parte degli organizzatori. Dopo un secondo round sulla carta molto abbordabile contro uno tra il britannico Jacob Fearnley ed il top-60 argentino Juan Manuel Cerundolo, i primi pericoli per Sinner potrebbero prospettarsi al terzo turno contro il francese Corentin Moutet, che l’anno scorso riuscì a levargli il set di apertura negli ottavi di finale, il ceco Vit Kopriva oppure il ventenne spagnolo Martin Landaluce, reduce dai quarti di finale raggiunti agli Internazionali d’Italia dopo essere stato ripescato nel main draw in qualità di lucky loser.

Per il numero 1 al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fucsovic, o Luciano Darderi, numero 14 del seeding che giocherà contro l'austraico Ofner.

Jannik potrebbe affrontare ai quarti Ben Shelton e in semifinale uno tra Medvedev e Auger-Aliassime. La testa di serie numero 10, invece, Cobolli attende un qualificato. Per Bellucci c'è il francese Halys, Arnaldi sfiderà Griekspoor e Sonego un qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic (dal lato di tabellone del tedesco) il padrone di casa Mpetshi Perricard.

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