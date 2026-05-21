Pericolo sul ponte sull’Astico: si solleva un giunto, viabilità a senso unico alternato

E’ stato chiuso parzialmente al traffico in serata il ponte sull’Astico fra Zugliano e Fara Vicentino lungo la strada provinciale 67: alcune persone in transito hanno scorto un giunto sollevato e alcuni pezzi di cemento staccati dalla struttura. Sono stati avvertiti i carabinieri, che a loro volta hanno fatto arrivare sul luogo i vigili del fuoco per le verifiche del caso.

Sul posto, presidiato da una pattuglia dell’Arma, sono stati fatti interevenire, per compentenza, i tecnici di Viabilità. “Il giunto sollevato, che si trova sulla parte destra della carreggiata andando verso Fara Vicentino, potrebbe provocare problemi e danni in particolare a ciclisti e motociclisti in transito. Per questo si è deciso di istituire sul ponte un senso unico alternato, in attesa di ulteriori accertamenti”, spiega il sindaco di Zugliano Sandro Maculan.

Notizia in aggiornamento

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