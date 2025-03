Sci, Federica Brignone vince la Coppa del Mondo. Cancellata discesa libera di Sun Valley per maltempo

Federica è felice, festeggia ma non dimentica i prossimi impegni: in programma infatti c’è un'altra Coppa in SuperG e lei dice: “La pista è molto bella, Lara è un'avversaria tosta e domani avrà il coltello tra i denti. Ma ce l'avrò anche io e che vinca la migliore”.

ai microfoni di Sky con la Coppa di discesa in mano e con la medaglia al collo: “Questa vittoria è fantastica e inaspettata,nelle discipline veloci, è folle. Ora ci sono altre gare, mi concentro su quelle e poi mi godrò anche la coppa overall. Stiamo facendo una storia diversa, una storia sempre molto vincente in tutte le competizioni, dai Mondiali alle Olimpiadi fino alla Coppa del Mondo.. Innanzitutto da bambini si parte dal divertimento, altrimenti non si fanno sacrifici per tutti questi anni”.