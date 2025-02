Biathlon, bronzo europeo per le azzurre nella 4×6 km. Sci, ecco i convocati azzurri per i Mondiali

È la Germania a conquistare la medaglia d’oro: Stefanie Scherer, Anna Weidel, Marlene Fichtner e Johanna Puff trionfano con il crono di 1:14’04″2. Argento, con un distacco di 22″3, per la Francia di Camille Bened, Sophie Chauveau, Amandine Mengin e Gilonne Guigonnat, che paga un giro di penalità ed usa 11 ricariche. Resta ai piedi del podio la Bulgaria, staccata di 1’10″0, nonostante l’utilizzo di sole 6 ricariche. Più indietro l’Austria quinta a 1’14″7, e la Svezia, sesta a 1’26″2.

Nella staffetta 4×7.5 km maschile il titolo va alla Norvegia, davanti a Germania e Francia, mentre l’Italia chiude ai piedi del podio, giungendo quarta.

Il Presidente della Fisi Flavio Roda ha intanto ufficializzato i convocati che prenderanno parte ai prossimi Campionati Mondiali di sci alpino di Saalbach-Hinterglemm (Austria), che si disputeranno dal 4 al 16 febbraio. La lista comprende 21 atleti complessivi, 10 donne e 11 uomini. Verranno messi in palio undici titoli, a cominciare dal parallelo a squadre per poi proseguire nell’ordine con superG, discesa libera, gigante e slalom. Non mancano alcune sorprese, mentre le certezze, ovviamente sono Federica Brignone e Sofia Goggia nel comparto femminile e Dominik Paris ed Alex Vinatzer in quello maschile.