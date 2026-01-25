Serie A: il Como travolge il Torino, colpo salvezza del Cagliari, Lecce – Lazio 0-0

Un pareggio con poche emozioni, una colpo salvezza e una goleada che sa d’Europa. E’ la sintesi del sabato della 22esima giornata di Serie A chiusa dal pari senza reti tra Lecce e Lazio.

Al Via del Mare finisce 0-0, un risultato che serve sia a Di Francesco che a Sarri per riprendere fiato e per tornare a smuovere la classifica. L’occasione più ghiotta della gara è la traversa di Ramadani in chiusura di primo tempo, poi poco o nulla con le due squadre – forse – più preoccupate a non farsi male. Il Lecce interrompe la striscia di sconfitte (quattro) consecutive, stacca la Fiorentina ancora terz’ultima, ma la classifica resta sempre preoccupante. La Lazio cancella, in parte, la figuraccia casalinga contro il Como, aspetta nuova linfa dal mercato invernale, e conferma la nona posizione in classifica.

La sfida salvezza tra Fiorentina e Cagliari va i sardi che vincono 2-1 in casa della Viola che dorme per un tempo, si fa sorprendere ancora a inizio ripresa e la riapre troppo tardi con il subentrato Brescianini. Protagonista al Franchi è Palestra: assist per il colpo di testa deviato di Kilicsoy al 31′ e primo gol in Serie A al 47′, sfruttando un tocco di Esposito e chiudendo una ripartenza perfetta. Dopo 4 risultati utili di fila per la squadra di Vanoli arriva il primo ko del 2026. La strada verso la salvezza è ancora lunga e piena di insidie. Cagliari a + 8 sulla zona retrocessione.

Il Como travolge 6-0 il Torino e si piazza temporaneamente al quinto posto in classifica, superando la Juventus che oggi ospita il Napoli. Al Sinigaglia Douvikas scatenato: apre lui la partita, poi sarà autore di una doppietta. 2-0 di Baturina nel primo tempo. Nella ripresa tutti gli altri gol: Da Cunha su rigore, Douvikas e i gol da fuori di Kuhn e Caqueret. Per Baroni è la quarta pesantissima sconfitta consecutiva. Fabregas prende quota e, nell’attesa delle altre partite, si posiziona nel cuore della zona Europa.