Valzer delle panchine: Allegri al Napoli, Italiano rescinde col Bologna
Le cifre che circolano. Tra ADL e Massimiliano Allegri un principio di accordo già c’è: contratto fino al 2828 e stipendio da 5 milioni di euro a stagione. Per la verità, De Laurentiis aveva trovato un’intesa anche con Italiano: contratto biennale con opzione per il terzo anno a tre milioni di euro a stagione più bonus. Nelle ultime ore, però, l’accelerata decisiva di ADL porta di fatto l’ex allenatore del Milan sulla panchina del Napoli. Una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna; contratto che scadeva nel 2027. A questo punto Italiano potrebbe ripartire proprio dal Milan?
La nota ufficiale del Bologna su Italiano. Il club emiliano scrive: “Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.