Valzer delle panchine: Allegri al Napoli, Italiano rescinde col Bologna

Terminato il massimo campionato di calcio, è scattato immancabilmente il cosiddetto valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall’Atalanta. La Lazio, dopo aver salutato “il Comandante” si affida all’ex ct azzurro Gennaro Gattuso. Il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista rischiando di gettare all’ortiche un’altra stagione per mancanza di programmazione e idee. Il Napoli, invece, tra lo stesso Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano ha scelto l’ex allenatore del Diavolo. E’ dunque Max il successore di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Per Allegri, Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto biennale che verrà firmato dal tecnico di Livorno una volta sancita la risoluzione con il Milan.

Le cifre che circolano. Tra ADL e Massimiliano Allegri un principio di accordo già c’è: contratto fino al 2828 e stipendio da 5 milioni di euro a stagione. Per la verità, De Laurentiis aveva trovato un’intesa anche con Italiano: contratto biennale con opzione per il terzo anno a tre milioni di euro a stagione più bonus. Nelle ultime ore, però, l’accelerata decisiva di ADL porta di fatto l’ex allenatore del Milan sulla panchina del Napoli. Una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna; contratto che scadeva nel 2027. A questo punto Italiano potrebbe ripartire proprio dal Milan?

La nota ufficiale del Bologna su Italiano. Il club emiliano scrive: “Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.