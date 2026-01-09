Serie A: il Genoa spaventa il Milan a San Siro ma il Diavolo limita i danni

Va in archivio con due pareggi la 19esima e ultima giornata di andata del massimo campionato di calcio: Milan-Genoa 1-1, Cremonese-Cagliari 2-2. Per il titolo di campione d’inverno, dunque, tutto rimandato alla prossima settimana quando andranno in scena i recuperi delle partite saltate per la Supercoppa italiana: Inter-Lecce (mercoledì 14 gennaio alle 20.45) e Como-Milan (giovedì 15 gennaio alla stessa ora). Napoli-Parma è in programma mercoledì 14 gennaio alle 18.30, ma i partenopei essendo a -4 dall’Inter non hanno possibilità di diventare campioni d’inverno. In sostanza, con il Milan a -3 dalla vetta, ai nerazzurri di Chivu basterà un pareggio contro i salentini al Meazza per assicurarsi il titolo platonico, ma, che statisticamente vale mezzo scudetto.

Milan-Genoa 1-1. Il Diavolo si salva in extremis per due volte: sia al 92′ quando pareggia con Leao, che al 98′ quando Stanciu sbaglia il rigore della vittoria genoana. Nel primo tempo, a spezzare il grande equilibrio in campo è l’ex milanista Colombo che al 29’ porta in vantaggio gli ospiti: l’attaccante ruba il tempo a Gabbia e buca Maignan da pochi passi, capitalizzando la precedente bella giocata di Malinovskyi. Nel secondo tempo assedio rossonero alla porta rossoblù: al 58’ Pulisic si vede annullare dal Var una rete per un fallo di mano. Bello il colpo di testa con cui Leao pareggia in “zona Cesarini”. Grande rammarico in casa Genoa, ma De Rossi può comunque sorridere perchè un punto a San Siro non è mai da buttare. Un punto che in chiave lotta salvezza consente ai liguri di tornare a +3 su Fiorentina e Verona.

Cremonese-Cagliari 2-2. I grigiorossi di mister Davide Nicola passano in vantaggio dopo soli 4 minuti: Johnsen appoggia in rete l’assist di Vardy. L’ex attaccante del Leicester sfrutta un errore di Mina, ruba il tempo al colombiano e manda in gol il compagno di squadra. Vardy scatenato: al 29’ segna il suo quinto gol in Serie A, innescato da Bonazzoli. Nella ripresa, la rimonta dei sardi: Adopo accorcia le distanze al 51’, Trepy, alla sua prima rete in A, fissa il punteggio sul 2-2 al minuto 88. La Cremonese nel finale prova comunque a vincere un match che aveva avuto a lungo tra le mani, ma Vandeputte al 96′ sfiora il palo. Al termine del girone d’andata, la neopromossa Cremonese (22 punti) e il Cagliari (19 punti) sono ben lontane dalla zona retrocessione.