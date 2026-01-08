Pullman Svt investe due studenti di prima superiore al centro studi: grave una ragazza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In un incidente che stamattina ha coinvolto un autobus di linea Svt a Noventa Vicentina due studenti dell’Istituto Masotto sono rimasti feriti: grave una ragazza di 15 anni. L’investimento è avvenuto all’uscita da scuola, intorno alle 13,30 di oggi, 8 gennaio, in via Cero dove sorge il centro studi: i due giovanissimi – un ragazzo e una ragazza entrambi studenti di prima superiore e che stavano per salire sul bus – per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale Bassano Vicentino, sono stati investiti dalla ruota posteriore del mezzo Svt, riportando gravi traumi. I soccorsi sono stati immediati: sul posto è giunta l’ambulanza ed è stato allertato anche l’elisoccorso. Sia il ragazzo che la ragazza hanno riportato importanti traumi agli arti inferiori. Più grave la 15enne, che date le sue condizioni è stata elitrasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

In relazione a quanto accaduto, una nota di Svt, l’azienda di trasporti ha voluto esprimere “la propria vicinanza agli studenti coinvolti e alle loro famiglie”. “L’episodio è avvenuto mentre l’autobus era in fase di avvicinamento alla fermata – spiega il comunicato – dunque

quando le porte del mezzo erano ancora chiuse. Al fine di appurare la dinamica di ciò che è

accaduto, Svt metterà a disposizione delle forze dell’ordine la registrazione delle riprese

esterne. L’azienda esprime altresì il proprio sostegno all’autista suo malgrado coinvolto nell’incidente”.

