Serie A: l’Inter vince, l’Udinese rovina la festa alla Viola di Bove

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Inter batte il Como al Meazza e lancia la volata per il titolo d’inverno. Adesso, infatti, a due giornate dal termine del girone d’andata, ci sono 4 squadre in corsa per il platonico ma significativo obiettivo di campione a metà percorso. Questa la situazione: Atalanta 40 punti, Napoli 38, Inter 37 (con una gara in meno) e Lazio 34.

La Dea e i biancocelesti di Marco Baroni hanno il calendario peggiore con tanto di scontro diretto, partenopei e campioni d’Italia quello migliore. Staremo a vedere come finirà; anche se sulla carta a oggi è favorito il Napoli che ospiterà il Venezia prima di andare a Firenze. Soprattutto perchè Atalanta e Inter in mezzo avranno anche l’impegno di Supercoppa italiana contro Milan e Juventus.

I due posticipi del 17esimo turno. L’Inter nel derby lombardo contro i comaschi vince senza brillare. Decidono le reti di Carlos Augusto e Thuram. La squadra di Simone Inzaghi soffre, ma, riesce a sbloccare il punteggio con un colpo di testa dell’esterno brasiliano a inizio ripresa, prima di mettere il punto esclamativo sul match con un guizzo dell’attaccante francese in pieno recupero.

Nell’altra sfida del lunedì, l’Udinese rovina la festa di Edoardo Bove: presente in panchina con deroga speciale dopo i problemi al cuore. Lucca e una magia di Thauvin ribaltano la Fiorentina in otto minuti dopo il vantaggio firmato Kean su rigore.

Inter-Como 2-0. I nerazzurri, nel gelo di Milano, sbloccano la partita soltanto al terzo minuto del secondo tempo e grazie a un calcio piazzato: corner battuto da Calhanoglu e gol di Carlos Augusto, alla seconda rete personale consecutiva. Al 92′ chiude il conto Thuram con un gran tiro all’incrocio dei pali. Un sigillo che consente al bomber transalpino di agganciare Retegui al comando della classifica marcatori con 12 centri. Lo stadio Meazza si conferma un autentico fortino per l’Inter: una sola sconfitta interna in questo 2024. Mentre il Como di Fabregas, dopo la vittoria contro la Roma, continua a dare segnali di crescita.

Fiorentina-Udinese 1-2. Il colpo dei friulani apre ufficialmente la crisi della Viola che viene agganciata al quinto posto dalla Juventus. Ricordiamo, però, che i gigliati devono sempre recuperare la sfida casalinga contro l’Inter rinviata per il problema al cuore di Bove.

I padroni di casa partono a razzo e vanno in vantaggio all’8′ con Kean su penalty. Nella ripresa, al 49′, i bianconeri pareggiano con Lucca, che poi centra un palo con una splendida rovesciata. Thauvin, al 57′, gela ulteriormente il Franchi. Prosegue, dunque, l’ottimo campionato dell’Udinese di mister Runjaic: una compagine fatta di rocce come Karlstrom e Lovric e di giganti come Kristensenn, Kabasele, Tourè e Abankwah. Il sipario sul 2024 della Serie A calerà dopo il 18° turno in programma tra sabato 28 e lunedi 30 dicembre.