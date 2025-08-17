Sinner in finale a Cincinnati contro Alcaraz. Errani-Paolini out nel doppio

Al Masters 1000 di Cincinnati andrà in scena il remake della finale di Wimbledon con gli stessi protagonisti ovvero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha infatti avuto la meglio su Alexander Zverev in due set.

L’altoatesino in Ohio ha superato invece 7-6(4), 6-2 il francese Terence Atmane in semifinale e nel giorno del suo 24° compleanno, si regala la possibilità di poter difendere nell’ultimo atto il trofeo vinto già nel 2024. “È stata una sfida durissima perché quando affronti un avversario sconosciuto è difficile. E trovarlo negli ultimi turni del torneo è ancora più difficile”, ha dichiarato Sinner dopo il match.

Prima di scendere in campo, simpatico ‘dietro le quinte’ con Atmane che ha voluto regalare al numero uno al mondo (che proprio oggi ha compiuto 24 anni) una carta Pokémon. “Non sono un grande fan dei Pokémon, ma giocavo al gioco per dispositivi mobili in cui bisognava catturarli. L’ho avuto per circa due o tre giorni e poi non ci ho più giocato”, ha commentato l’azzurro che si è detto comunque lusingato dal regalo: “Ho parlato un po’ con lui nello spogliatoio. Ha una delle più grandi collezioni di carte Pokémon, quindi mi sento molto fortunato che me ne abbia regalata una. Non ci conoscevamo affatto, quindi è stato un momento davvero bello prima della partita”.

Commentando il match ha detto: “Oggi ho servito in modo diverso, giocare contro un mancino è sempre particolare. Ho cercato di variare bene i punti del servizio. Anche lui è un ottimo ribattitore, si sposta molto indietro, quindi ho cercato di correre dei rischi, facendo serve and volley, il che non è il mio stile abituale, ma è qualcosa che devo migliorare. Probabilmente ho vinto il primo set grazie alla mia esperienza. Sono stato un po’ più solido nel tie break e poi ho avuto la fortuna con il break nel secondo set, quindi sono molto contento della partita”.

Poi il pensiero alla finale quando non conosceva ancora il finalista: “Sascha contro Carlos… un grande incontro. Vedrò come andrà. Chiunque sia il mio avversario, sarà un avversario molto duro. Quello che voglio è giocare in finale, è lì che voglio essere nei tornei. Quest’anno è stato incredibile, ho disputato dei tornei fantastici”.

Si ferma in semifinale invece la corsa di Errani e Paolini al torneo di Cincinnati. Jasmine dopo aver eliminato la numero 2 del ranking Wta Coco Gauff, tornerà in campo questa sera per la semifinale di singolare contro la russa Veronika Kudermetova. Nella finale di doppio maschile, invece, in campo la coppia composta da Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. I due italiani, alla loro seconda finale di doppio in carriera (la prima in un Masters 1000), affronteranno la coppia formata dall’americano Rajeev Ram e dal croato Nikola Mektic.