Esce di strada con l’auto e si schianta su un albero: 60enne estratto dalle lamiere

È ricoverato in ospedale a Vicenza il 60enne che ieri sera si è schiantato su un platano con la sua auto lungo la Strada Regionale 11 ad Altavilla Vicentina.

Intorno alle 21.30 di ieri, sabato 16 agosto, i vigili del fuoco sono infatti intervenuti in via Olmo per l’uscita autonoma di un’auto.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la Fiat panda guidata da un sessantenne, è fuoriuscita di strada senza collidere con altri veicoli che transitavano nella corsia opposta andando a finire la sua corsa contro un albero. La prima partenza arrivata dalla centrale con un’autopompa e cinque operatori, ha estratto l’uomo in collaborazione con il Suem 118 e messo in sicurezza l’utilitaria. La persona è stata portata all’ospedale san Bortolo. Sul posto per i rilievi anche la Polizia Locale del consorzio Terre del Retrone.